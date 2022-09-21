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Курс доллара на 21 сентября
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Путин пообещал использовать все средства для защиты России
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Путин ответил на обращения о референдумах
Политика, 09:13
Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня
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www.adv.rbc.ru
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Как рост пошлин на нефть и газ повлияет на акции и дивиденды экспортеров
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Обращение Владимира Путина. Текстовая трансляция
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«Мне урежут зарплату?» Чего сегодня боятся работники и что с этим делать
Pro, 08:48
Главы Израиля и Турции встретились впервые с 2008 года
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Партнерский проект, 08:38
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Военная операция на Украине
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Обращение Владимира Путина по референдумам. Прямая трансляция
Президент России обращается к россиянам и высказывает свое отношение к референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РБК ведет прямую трансляцию
В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам
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Владимир Путин
Референдум
ДНР
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