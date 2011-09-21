Н.Рыжков: В.Матвиенко прошла этапы своей жизни на зависть многим

"Любой из нас может позавидовать, как она прошла этапы своей жизни, как осталась умным руководителем", - отметил Н.Рыжков, напомнив об основных этапах жизненного пути В.Матвиенко, о комсомольской, партийной работе, работе в Верховном совете СССР, дипломатической карьере, работе в российском правительстве и на посту губернатора Санкт-Петербурга.
Н.Рыжков подчеркнул, что В.Матвиенко "прошла огромный жизненный путь, огромную школу". "Просто сказать, что это хороший человек, умный человек - этого мало", - подчеркнул он.
Сенатор высказал два пожелания новому главе Совета Федерации. Первое - не допускать, чтобы в верхней палате появились фракции, как в Госдуме. Второе - беречь кадры сенаторов.
Н.Рыжков подчеркнул: "В верхней палате российского парламента собрались люди, которые прошли большую жизненную школу, несмотря на то что сегодня нас критикуют, называют Совет Федерации отстойником". "Нам не нравится система, действующая в последнее время, которая позволяет быстро менять кадры. Берегите эти кадры", - дал он напутствие.
Напомним, сегодня В.Матвиенко была избрана спикером Совета Федерации. За нее проголосовали 140 сенаторов, 1 воздержался.