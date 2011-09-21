Н.Рыжков: В.Матвиенко прошла этапы своей жизни на зависть многим

Член Совета Федерации, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко прошла этапы своей жизни на зависть многим. Такое мнение высказал старейший член Совета Федерации Николай Рыжков, представляя кандидатуру В.Матвиенко на должность председателя верхней палаты российского парламента.

"Любой из нас может позавидовать, как она прошла этапы своей жизни, как осталась умным руководителем", - отметил Н.Рыжков, напомнив об основных этапах жизненного пути В.Матвиенко, о комсомольской, партийной работе, работе в Верховном совете СССР, дипломатической карьере, работе в российском правительстве и на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Н.Рыжков подчеркнул, что В.Матвиенко "прошла огромный жизненный путь, огромную школу". "Просто сказать, что это хороший человек, умный человек - этого мало", - подчеркнул он.

Сенатор высказал два пожелания новому главе Совета Федерации. Первое - не допускать, чтобы в верхней палате появились фракции, как в Госдуме. Второе - беречь кадры сенаторов.

Н.Рыжков подчеркнул: "В верхней палате российского парламента собрались люди, которые прошли большую жизненную школу, несмотря на то что сегодня нас критикуют, называют Совет Федерации отстойником". "Нам не нравится система, действующая в последнее время, которая позволяет быстро менять кадры. Берегите эти кадры", - дал он напутствие.

Напомним, сегодня В.Матвиенко была избрана спикером Совета Федерации. За нее проголосовали 140 сенаторов, 1 воздержался.