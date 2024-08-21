 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ в боях за Нью-Йорк

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны накануне объявило о взятии поселка, который изначально назывался Нью-Йорк, а при Сталине был переименован в Новгородское. Белоусов поздравил военнослужащих мотострелковой бригады, участвовавших в боях
Фото: Marek M. Berezowski / Anadolu / Reuters
Фото: Marek M. Berezowski / Anadolu / Reuters

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в ДНР и заявил, что ВСУ в ходе борьбы за населенный пункт понесли «существенные потери».

Военнослужащие этой бригады взяли под контроль 21 населенный пункт в ДНР и Запорожской области, добавил министр. «Более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации», — сказал Белоусов.

О взятии Нью-Йорка Минобороны сообщило 20 августа.

Этот поселок находится к югу от Дзержинска (Торецка) и в течение двух лет был одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения почти не менялась.

Поселок впервые получил название Нью-Йорк в XIX веке. В 1951 году его переименовали в Новгородское. Власти Украины вернули ему прежнее название в 2021 году, но Минобороны до сих пор именует Новгородским.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Андрей Белоусов ДНР Нью-Йорк ВСУ
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Чемезов предупредил Запад о риске глобального конфликта из-за Украины
Политика
В Курской области отложили выборы депутатов в приграничье
Политика
Минобороны России сообщило о взятии поселка Нью-Йорк
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской областиПолитика, 20:21
Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армииПолитика, 20:16
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:03
Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в ВаршавеПолитика, 20:00
Кафельников призвал наказать Синнера за положительные допинг-пробыСпорт, 19:53
В приграничье Белгородской области на автобусы установят средства РЭБПолитика, 19:44
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:39
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ в боях за Нью-ЙоркПолитика, 19:34
В МИДе заявили о росте военной активности ФинляндииПолитика, 19:23
Адам Кадыров опубликовал фото с ПутинымПолитика, 19:22
В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошел пожарОбщество, 19:21
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за $12,9 млнНедвижимость, 19:09
Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка РоссииСпорт, 19:08
Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочиненияхОбщество, 19:06