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Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитацию

Госсовет Татарстана предложил штрафовать россиян за границей за возбуждение ненависти, оскорбление властей и другие правонарушения. Кабмин считает, что мера повысит «уровень защищенности интересов общества и государства»
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Правительство поддержало концепцию законопроекта, который предлагает привлекать уехавших россиян к ответственности по шести административным статьям, сообщает «Коммерсантъ».

Проект осенью 2023 года разработали Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Документ расширяет ст. 1.8 КоАП, речь в которой идет о правонарушениях за пределами России. Авторы предложили вписать в нее статьи о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1), призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2), дискредитации армии (ст. 20.3.3), призывах к введению санкций (ст. 20.3.4), злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9–11 ст. 13.15) и оскорблении главы государства, чиновников и государственных символов (ч. 3–5 ст. 20.1).

Сейчас за правонарушения за границей можно привлечь только по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации).

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

В правительстве считают, что принятие проекта может повысить «уровень защищенности интересов общества и государства», документ не противоречит «актам более высокой юридической силы», но как именно вести производство по делам в отношении уехавших (например, как их оповещать), пока не ясно. К документу были замечания у Минфина, Генпрокуратуры и Судебного департаменте при Верховном суде, но «разногласия были урегулированы» вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Свою инициативу депутаты объяснили тем, что после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года со стороны россиян за рубежом «участились случаи совершения публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности» России. «К указанным лицам в силу действующего законодательства невозможно применить меры профилактического воздействия, привлечь их к административной ответственной и пресечь действия, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности», — отмечалось в пояснительной записке.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что принятие закона может привести к «избыточной репрессивности», а российские суды привлекают людей за границей к ответственности за старые посты в интернете, объясняя это «длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительство законопроект Административные правонарушения КоАП штрафы дискредитация армии
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