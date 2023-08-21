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«Ъ» узнал о планах My.Games продать сервис монетизации контента Boosty

«Коммерсантъ»: My.Game может продать VK сервис монетизации контента Boosty за $5–10 млн
My.Games, которую в сентябре 2022 года VK продал управляющему партнеру LETA Capital Чачаву за $642, ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty. Одним из потенциальных покупателей может стать тот же VK, пишет «Ъ».
VK VKCO ₽724,4 +0,64% Купить
Фото: https://boosty.to/
Фото: https://boosty.to/

Компания My.Games ищет покупателя на сервис Boosty, который после блокировки Patreon в России стал одной из самых популярных площадок монетизации контента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей»

По дынным источника «Коммерсанта» на медиарынке покупателем актива может стать VK. «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента», — объяснил он.

Boosty был создан в 2019 году по аналогу с краудфандинговой платформой Patreon, заблокированной Роскомнадзором в 2022 году. Платформа предполагает ежемесячные платежи потребителей контента автору, который определяет уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. Так, сервис планировал зарабатывать на комиссии в 7% (включает комиссию платежных систем), утверждал директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков в мае 2019 года. Ежемесячная аудитория Boosty, по данным SimilarWeb, порядка 20 млн пользователей.

Опрошенные газетой эксперты оценили стоимость сделки в $5–10 млн. «Речь может идти не только о продаже, но и о реструктуризации ранее приобретенных активов в рамках формируемых фондов», — отметил старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын не исключил, что Boosty может приобрести другой венчурный фонд с портфелем проектов в игровой индустрии.

В VK и My.Games отказались от комментариев.

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После начала российской военной операции на Украине платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России, ограничив международные трансакции. На фоне этого, а также блокировки Patreon в августе 2022 года, по итогу прошлого года Boosty отчитался о десятикратном росте регистраций авторов с начала года. Средняя сумма доната на платформе составила почти 2 тыс. руб., приобретения доступа к контенту через сообщения — 1,2 тыс. руб., а средняя сумма ежемесячного платежа — 129 руб.

Сервис был разработан специалистами Mail.ru в 2019 году. Он изначально входил в игровое подразделение My.Games, которое VK в сентябре 2022 года продал управляющему партнеру частной инвестиционной компании LETA Capital Александру Чачаву за $642 млн. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) тогда оценивала эту сделку как крупнейшую на российском игровом рынке в истории. Источники «Коммерсанта» еще на этапе планирования сделки утверждали, что продажа актива связана с санкциями в отношении гендиректора VK Владимира Кириенко: My.Games, активно присутствовавшее на международном рынке игр и сотрудничавший с иностранными разработчиками, являлся «основным источником валютной выручки» компании. По данным финансовых отчетов VK, My.Games приносило холдингу почти треть выручки: в 2021 году подразделение заработало 43,8 млрд руб. при общей выручке всего холдинга 125,75 млрд руб.

Вместо My.Games VK сделал ставку на развитие запущенного в апреле 2022 года нового подразделения VK Play. Оно представлено собственным магазином видеоигр, а также платформой для облачного гейминга и организации игровых стримов. На конец первого квартала 2023 года в VK Play, как следует из финансового отчета компании, было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
VK монетизация контент продажа бизнеса
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