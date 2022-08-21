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Видео с места взрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина

Дочь российского философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. СК завел дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. Глава ДНР Пушилин обвинил во взрыве «террористов украинского режима»

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Журналист и политолог Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

Она ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, в ходе движения произошло возгорание. Как писал Telegram-канал 112, после автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино было перекрыто.

По данным следствия, в автомобиле, предположительно, было установлено взрывное устройство. Следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ответственность за взрыв лежит на «террористах украинского режима», которые, по его словам, пытались ликвидировать Александра Дугина.

Как писал Telegram-канал 112, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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