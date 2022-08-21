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СК проведет расследование отравления военных в Запорожской области

Минобороны ранее сообщило, что в организме российских военных, выполнявших задачи в Запорожской области, нашли органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Следственный комитет России проведет расследование по факту обнаружения в организме российских военных, участников спецоперации на Украине, отравляющего вещества, говорится в сообщении СК. Минобороны заявляло, что у выполнявших задачи в Запорожской области военнослужащих в организме нашли ботулотоксин.

«Следователи СК России зафиксируют в рамках расследования в СК России уголовных дел о преступлениях киевского режима опубликованные Минобороны России сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества», — рассказали в ведомстве.

Расследование коснется и отправления боевыми веществами главы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо, указали в СК. Его госпитализировали 4 августа, сейчас он находится на лечении в Москве. Его заместитель Кирилл Стремоусов пояснял госпитализацию «результатом тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев». При этом Минобороны позже сообщило, что ведет расследование отравления Сальдо. Сейчас он идет на поправку, сообщалось в его Telegram-канале.

20 августа Минобороны заявило об обнаружении в крови военнослужащих, выполнявших задачи в Запорожской области, органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В». В ведомстве не назвали число военных, подвергшихся отравлению, а также не уточнили, в каком они состоянии.
Что такое ботулотоксин и где он встречается

Ботулотоксин представляет собой белковый яд, который поражает нервную систему, рассказал РБК руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.

«Это очень сильный яд. Но за счет него используют ботокс. Морщины разгладить — это маленькая доза ботулинического токсина», — объяснил химик действие токсина, — когда его колют, получается неподвижная кожа».

Также Власов упомянул, что бактерии этого токсина могут присутствовать в консервированной еде: «Когда они [банки] вздуваются, это как раз потому, что размножаются бактерии, которые производят эту отраву».

Ботулотоксин — один из самых сильных ядов органического происхождения, его вырабатывают бактерии клостридии (Clostridium), которые являются анаэробными, то есть живут в условиях отсутствия кислорода, заявил РБК бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Наработка такого яда — задача сложноосуществимая даже в современных лабораториях, поэтому наработать его можно только в американских военных биологических лабораториях третьего и четвертого уровня биобезопасности», — считает эксперт.

Россия подготовит доказательства «химического терроризма» с результатами анализов и направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), указали в министерстве. Минобороны ранее несколько раз заявляло о подготовке Украиной провокаций с использованием отравляющих веществ.

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Следственный комитет отравление Военная операция на Украине расследование Запорожская область
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