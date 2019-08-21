Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав 16 регионов. По мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, в трех из них возможен второй тур

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Выборы глав Алтая, а также Астраханской и Вологодской областей могут пройти в два тура, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который поступил в РБК. «Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью», говорится в документе.

«Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров отмечаются в трех регионах — Алтай, Астраханская и Вологодская области», — сказано в докладе.

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур. Его основным оппонентом в ФоРГО называют Виктора Ромашкина, первого секретаря регионального отделения КПРФ, занимающего должность депутата горсобрания. Он может «консолидировать значительную часть оппозиционного электората», утверждают авторы исследования.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников столкнется на выборах с Ольгой Широковой из ЛДПР, председателем постоянного комитета заксобрания по социальной политике. Она, как считают в ФоРГО, может добиться второго тура. «Конечно, если бы кроме нее зарегистрировался коммунист А. Морозов (Александр Морозов, первый секретарь регионального отделения КПРФ. — РБК), то вместе они сильнее «разогрели» бы протестные настроения и вдвоем собрали бы достаточно голосов, чтобы сорвать Олегу Кувшинникову победу в первом туре», — пишут авторы доклада.