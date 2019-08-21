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Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав 16 регионов. По мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, в трех из них возможен второй тур
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Выборы глав Алтая, а также Астраханской и Вологодской областей могут пройти в два тура, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который поступил в РБК. «Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью», говорится в документе.

«Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров отмечаются в трех регионах — Алтай, Астраханская и Вологодская области», — сказано в докладе.

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур. Его основным оппонентом в ФоРГО называют Виктора Ромашкина, первого секретаря регионального отделения КПРФ, занимающего должность депутата горсобрания. Он может «консолидировать значительную часть оппозиционного электората», утверждают авторы исследования.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников столкнется на выборах с Ольгой Широковой из ЛДПР, председателем постоянного комитета заксобрания по социальной политике. Она, как считают в ФоРГО, может добиться второго тура. «Конечно, если бы кроме нее зарегистрировался коммунист А. Морозов (Александр Морозов, первый секретарь регионального отделения КПРФ. — РБК), то вместе они сильнее «разогрели» бы протестные настроения и вдвоем собрали бы достаточно голосов, чтобы сорвать Олегу Кувшинникову победу в первом туре», — пишут авторы доклада.

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Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин был назначен на эту должность в июне и вступил в кампанию «с колес», говорится в документе. «Как следствие, он может не успеть до сентября нарастить рейтинг
до гарантированно победного уровня», — считают в ФоРГО. Эксперты отмечают, что депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), не прошедший муниципальный фильтр для регистрации на выборах, может осложнить победу Бабушкина. «Его неучастие вполне вероятно спровоцирует заметную фрустрацию электората, ранее консолидированного вокруг СР и ее областного лидера. Этот негатив может вылиться как в неявку на выборах, так и в голосование за тех оппозиционных кандидатов, которые фильтр преодолели», — сказано в докладе.

По мнению авторов исследования, волгоградскому губернатору Андрею Бочарову «некому проигрывать», так как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выдвинули «очень слабых соперников». Они отмечают, что региональные элиты на протяжении многих лет «воевали» друг с другом и с руководством субъекта. «Вполне возможно, что А. Бочарова попытаются как-то подставить, что он столкнется с предательствами и саботажем, с попытками разыграть «владимирский сценарий», — пишут во ФоРГО.

8 сентября в 16 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, это Санкт-Петербург, Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский и Старопольской края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области. Везде баллотируются врио губернаторов, назначенные президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты — в Москве, Севастополе, Алтае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Татарстане, Тыве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской и Тульской областях.

Авторы: Константин Нагаев, Наталья Галимова
Теги: выборы, регионы, второй тур
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