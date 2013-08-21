В.Милонов обвинил А.Навального в клевете и незаконной агитации

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов высказал ряд претензий к оппозиционному кандидату в мэры Москвы Алексею Навальному и пригрозил ему иском о клевете.

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"Лесоруб Навальный крепко облажался - в своей агитгазете приписал мне старый фейк о женщинах и армии. Сегодня подаю заявление о клевете", - написал депутат в своем микроблоге.

В.Милонов пояснил, о чем идет речь, опубликовав в Twitter скан некоего печатного издания со следующей фразой: "Вызывает недоумение и предложение депутата Милонова отправлять в армию всех женщин, не родивших ребенка до 23 лет".

"Снимать или оставить клеветника кандидатом - дело, конечно, Сергея Семеновича (Собянина. Примеч. РБК). Но заявить, что Навальный ведет незаконную контрагитацию, надо", - отметил В.Милонов.

"Заявление в суд о снятии кандидата может подать другой кандидат. Возможно, в очередной раз пожалеют Навального", - предположил петербургский депутат.

А.Навальный вначале назвал В.Милонова "явным наркоманом". "С чего бы нам писать о нем в своей газете", - выразил недоумение оппозиционер. Затем он все-таки нашел фамилию скандального депутата в тексте издания: "Вернее, есть все-таки Милонов в нашей газете. Нашли. Закрался в одну строчку, пухлый единоросс. Недоглядели".

Напомним, информация о скандальной инициативе, якобы принадлежащей В.Милонову, была опубликована в интернете и ряде СМИ год назад. "Удел женщины - материнство. Если она сознательно пренебрегает тем даром, который ей дан Господом, почему она не должна идти служить?" - такие слова приписали петербургскому депутату неизвестные шутники. В.Милонов впоследствии опроверг эту информацию.