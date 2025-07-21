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В России признали нежелательным Фонд Розы Люксембург

Генпрокуратура признала немецкий Фонд Розы Люксембург нежелательным в России
По решению Генеральной прокуратуры немецкий Фонд Розы Люксембург объявлен в России нежелательной организацией. За три года до этого Минюст закрыл его представительство в стране
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации «Фонд Розы Люксембург» (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что основанный в 1990 году фонд под видом политического и общественного просвещения «реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России».

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Для этого на постоянной основе фонд распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых была ранее признана нежелательной в России, добавили в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что у фонда есть филиалы и представительства по всему миру.

В последние годы ряд российских неправительственных организаций получили статус иностранного агента по решению Минюста после того, как Фонд Розы Люксембург направил им гранты для проведения мероприятий и исследований.

В 2022 году в реестр иноагентов за сотрудничество с немецким фондом также попала томская общественная организация по защите прав и интересов женщин «Женский голос». Местному изданию Vtomske они говорили, что получили грант на проведение конференции, посвященной 150-летию революционерки Розы Люксембург.

Фонд Розы Люксембург не работает в России с апреля 2022 года, когда Минюст исключил из национального реестра иностранных НКО представительство фонда в стране вместе с филиалами 14 других международных организаций.

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Теги
Денис Малышев
Генеральная прокуратура Минюст нежелательные организации иностранные агенты
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