Минюст внес в перечень нежелательных организаций Йельский университет

Йельский университет в Нью-Хейвене, США (Фото: Christopher Capozziello / Getty Images)

Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных организаций в России Йельский университет (Yale University) и Норвежский Хельсинкский комитет (Den Norske Helsingforskomité, NHC), следует из информации на сайте министерства.

NHC — это независимая неправительственная организация, основанная в 1977 году в Норвегии. Организация названа в честь Хельсинкских соглашений, подписанных в 1975 году в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Эти соглашения включали обязательства государств по соблюдению прав человека, и на их основе начали появляться «Хельсинкские комитеты» в разных странах.

Ранее Генпрокуратура признала NHC и Йельский университет нежелательными организациями. В сообщении говорилось, что «деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности» России, «международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».

Так, в университете есть Школа международных отношений, где студенты могут получать стипендию, их обучают «глобальному лидерству», а фактически — «обучение оппозиционных лидеров иностранных государств», отметили в прокуратуре. Там также сообщили, что из школы выпустились россияне — руководители и активисты «экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией».