Дума подготовила запрет кормить животных возле многоквартирных домов

Депутаты собираются внести законопроект, которым запретят кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, больниц, школ, спортплощадок. Регионы смогут расширять перечень по своему усмотрению

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Члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными, подготовили пакет законопроектов, одним из которых будет запрещено кормление животных возле определенных объектов, в том числе многоквартирных домов, больниц и школ, передает корреспондент РБК.

Как рассказал депутат от «Единой России» Александр Спиридонов, один из законопроектов запрещает кормить животных возле зданий и сооружений медицинских организаций, в том числе санитарно-курортных и аптечных организаций, зданий и сооружений культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, на территории детских площадок, физкультурно-спортивных организаций, спортплощадок. Кроме того, регионам дается право расширять список по своему усмотрению.

В ходе заседания депутаты обратили внимание на то, что в списке, предложенном разработчиками законопроекта, нет многоквартирных домов. В итоге они решили включить в перечень границы придомовой территории, перенеся туда это понятие из Жилищного кодекса.

Депутаты решили собирать дополнительные предложения по формулировкам в этот законопроект (например, о включении в перечень торговых центров) до 22 июля, после чего внесут его в Госдуму.

Законопроект-спутник предполагает внесение поправок в КоАП с наказанием за нарушение этих норм, его будут отправлять на заключение Верховного суда, как этого требует закон.

Еще один законопроект из пакета касается случаев, когда граждане препятствуют отлову бездомных животных (будут соответствующие поправки в КоАП). Такие действия будут запрещены.

Пятый законопроект будет вводить ответственность за несообщение о бездомных животных на территории определенных объектов, например, предприятий.

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