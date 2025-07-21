 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты страны судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении». В документе говорится, что следующие из иностранных портов суда могут заходить в российские морские порты только с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 21 июля 2025 года. ФСБ поручено определить должностных лиц для согласования заходов судов в порты, а правительству — обеспечить реализацию положений документа.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Крупные покупатели докупили «Криптопанков» из коллекции NFT на $11 млн Крипто, 14:33
Мосбиржа расширит список иностранных акций на внебиржевых торгах Инвестиции, 14:31
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов Общество, 14:30
Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам Общество, 14:28
Путин ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа Политика, 14:25
В МИД Ирана сообщили о послании Пезешкиана Путину Политика, 14:25
ЦСКА согласился продать ведущего ассистента в турецкий клуб Спорт, 14:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стоимость «квадрата» вторичного жилья в центре Москвы превысила ₽1 млн Недвижимость, 14:20
Следователь сообщил о подготовке нового дела против Тимура Иванова Политика, 14:20
Последствия самого дождливого дня в Москве за почти 150 лет. Фоторепортаж Общество, 14:11 
FT рассказала о «роевой тактике» России по прорыву обороны Украины Политика, 14:05
Дептранс рекомендовал москвичам не пользоваться электросамокатами в дождь Общество, 14:05
Домик в деревне: почему стали меньше покупать индивидуальное жильеПодписка на РБК, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00