Эксперты оценили влияние санкций ЕС на аэропорты и морские порты России

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что новые санкции ЕС на аэропорты и морские порты окажут незначительное влияние на их работу. Связи с европейскими контрагентами и так сведены к минимуму, а вторичные санкции ЕС не применяет

Международный аэропорт Большое Савино в Перми (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Евросоюз 24 февраля в рамках своего 16 пакета санкций против России внес в санкционные списки шесть аэропортов: Внуково (Москва), Жуковский (Подмосковье), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Набережные Челны), Перми и Пскова. Также в него попали морские порты Усть-Луга, Приморск, Новороссийск, Махачкала, Астрахань, в которых в том числе перегружается нефть. Они внесены не в лист блокирующих санкций, а в отдельный перечень ЕС, который запрещает лицам из Евросоюза транзакции с ними, но не предполагает, например, заморозку активов.

В самом запрете на транзакции с подсанкционными аэропортами прописан ряд исключений: в частности, запрет не будет распространяться на полеты, необходимые для посещения встреч с целью урегулирования военного конфликта на Украине, на экстренные операции по взлету, посадке или транзиту через Россию, на поставки и перевозку фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и продовольственной продукции в страны Евросоюза.

Источник РБК в одном из российских аэропортов обращает внимание на то, что в санкционные списки внесены не юридические лица, а названия аэропортов и портов, что делает реализацию санкций затруднительной. «Иностранные контрагенты работают не с названием аэропорта или порта, а с конкретными юридическими лицами. Когда в санкционные списки вносили «Аэрофлот», прописывали все, вплоть до бортовых номеров воздушных судов. Сегодня же это похоже скорее на декларирование намерений, чем на реальные ограничения», — сказал он.

Гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий считает вероятность негативных последствий для аэропортов минимальными. «Все будет зависеть от того, станет ли Евросоюз «давить» на компании в третьих странах и угрожать им регрессными санкциями. Если это все же произойдет, то появится риск, что авиакомпании, которые летают в Россию, могут прекратить полеты в подсанкционные аэропорты. Также может быть затруднена поставка аэропортовой техники из стран Азии. Но на данный момент еще ни одна крупная компания из третьих стран не попала под вторичные санкции», — говорит Ланецкий.

Международный эксперт в области санкций Джордж Волошин также считает последствия для аэропортов и морских портов незначительными. «В случае попадания этих аэропортов и портов под санкции США возникли бы существенные проблемы при межбанковских операциях между операторами судов и портовыми администрациями. Хотя точечные трудности не исключены и в случае с европейскими санкциями, если со стороны судовладельцев задействованы крупные банки третьих стран, чья глобальная политика требует соблюдения европейских санкций», — объясняет он.

Волошин напоминает, что самолеты европейских авиакомпаний не летают в Россию с февраля 2022 года по решению Росавиации, которое принято в ответ на запрет российскими эксплуатантами использовать воздушное пространство Евросоюза. Не распространятся санкции и на зарубежные аэропорты, в которые из российских подсанкционных аэропортов летают перевозчики, так как санкции ЕС не применяются как вторичные. «Подсанкционные аэропорты не смогут более напрямую работать с контрагентами из Евросоюза. Скорее всего, подобных деловых контактов не было последние три года, либо они были незначительными: поставки товаров и технологий для аэропортов России давно ограничены экспортными запретами», — указывает он.

По мнению эксперта, не должны новые санкции сказаться и на судозаходах в российские морские порты. «Последствия должны возникнуть у заходящих в порты судов под управлением европейских компаний либо с существенной долей экипажа с гражданством ЕС. В настоящее время почти все иностранные суда, посещающие российские порты, управляются компаниями из третьих стран, в том числе ОАЭ, Китая (Гонконга) и небольших островных государств», — заключает Волошин.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также считает, что существенного влияния на порты и аэропорты новые санкции Евросоюза не окажут. «Те немногочисленные зарубежные авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в Россию, вряд ли существенно сократят присутствие, поскольку фактически и так выполняют рейсы вопреки ЕС. Ограничения на поставку оборудования, узлов и комплектующих тоже, на мой взгляд, ничего нового не принесут, поскольку уже давно все необходимое закупается с использованием схем параллельного импорта. В целом, данный пакет санкций в отношении воздушных и морских портов — чистая формальность, ничего нового в них нет», — делает вывод она. При этом Барабаш не исключает, что некоторые авиакомпании при наличии альтернативных аэропортов в Москве предпочтут перейти в неподсанкционные аэропорты.