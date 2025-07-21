ФСБ задержала председателя правления банка «Снежинский»

Богданчиков задержан по делу о коммерческом подкупе и хищении более ₽1 млрд у банка «Дом.РФ», сообщил источник. Ему вменяют создание преступной схемы вокруг бюджетных денег, выделенных на поддержку многодетных семей

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ провели следственно оперативные действия в отношении руководителя банка «Снежинский» Федора Богданчикова, сообщили РБК в пресс-службе управления ведомства по Челябинской области.

Источник РБК, знакомый с материалами дела, сообщил, что председатель правления банка «Снежинский» Богданчиков задержан по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей у банка «Дом.РФ». На работе и дома у Богданчикова 21 июля прошли обыски «и иные следственные действия», уточнил источник. Он сообщил, что решается вопрос об аресте банкира.

По мнению следствия, Богданчиков организовал «масштабную противоправную схему», отметил собеседник РБК. Его деятельность могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд руб., говорит источник.

Как сообщил собеседник РБК, Следственный комитет возбудил против Богданчикова дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствие считает, что с 2021 по 2025 год Богданчиков «систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «Дом.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей».

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Он был создан в 1997 году. «Дом.РФ» принадлежит правительству и специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию и агентом по продаже федеральной собственности. В состав госкорпорации входит одноименный банк.

Сумму подкупа предварительно оценили в 19 млн руб. Следствие допускает, что Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц.

РБК обратился за комментарием в банк ДОМ.РФ

Банк «Снежинский» был создан в целях поддержки конверсионных программ оборонной отрасли. Богданчиков занимает пост предправления банка с 2009 года.

Основным акционером «Снежинского», согласно данным СПАРК, является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов: ему принадлежат 45,4% акций. 17,09% принадлежат Вячеславу Воронину, 14,94% — Эльвире Инсарской. Долей в 9,51% владеет Владислав Егоров, а 4,99% — Елена Воронина. Другие миноритарные акционеры — Лариса Сербинова (4,59%), сам Богданчиков (1,77%) и Валерий Чернышев (1,24%).

Комиссия Центрального Банка России в 2025 году проводила контрольно-надзорные мероприятия в банке «Снежинский». Как отмечает «Урал-пресс-информ», решение по их итогам еще не принято.