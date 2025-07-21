FT рассказала о «роевой тактике» России по прорыву обороны Украины

Эффективное применение Россией беспилотников демонстрирует способность Москвы адаптировать боевые методы для ограничения ресурсов Киева, пишет FT. В последние месяцы российские дроны достигали целей на Украине в три раза чаще

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За счет массированных атак беспилотников России удается прорвать и без того загруженную систему противовоздушной обороны Украины, пишет Financial Times. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что российские войска стали активнее применять так называемую тактику роя, а беспилотники теперь летают на больших высотах.

С начала 2025 года количество атак российских беспилотников на Украину резко увеличилось, отмечает FT. По данным украинских военно-воздушных сил, в среднем около 15% российских беспилотников преодолевали воздушную оборону Украины в период с апреля по июнь, тогда как в предыдущие три месяца этот показатель составлял только 5%.

Эффективное применение Россией беспилотников демонстрирует способность Москвы быстро адаптировать боевые методы для ограничения ресурсов Киева, пишет FT. В ответ Украина адаптирует свои средства противовоздушной обороны, что является типичным примером постоянной конкуренции между инновациями. «Это постоянная дуэль между мерами, контрмерами и контрконтрмерами», — заявил бывший замкомандующего Военно-воздушных сил Великобритании Эндрю Тернер.

Президент России Владимир Путин говорил, что именно дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии. По его словам, в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что увеличение эффективности систем противовоздушной обороны — приоритетная задача на фоне увеличения российских атак. На прошлой неделе он заявил, что силы противовоздушной обороны Украины «достигают хороших результатов» с помощью новых беспилотников-перехватчиков.