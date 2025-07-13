WSJ рассказала, как применение FPV-дронов «заморозило линию фронта»

Боевые действия превратились в противостояние новейших беспилотников, но наибольшее влияние на ситуацию оказали FPV-дроны, пишет WSJ. Их обилие сыграло ключевую роль в заморозке линии фронта

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Стремительное развитие и массовые поставки беспилотных летательных аппаратов стали причиной заморозки линии фронта на Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Газета проанализировала, как применение новейших БПЛА повлияло на ход боевых действий, и пришла к выводу, что сейчас именно дроны доминируют на поле боя.

Число атак с использованием беспилотников начало расти с 2024 года, сегодня сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта, пишет WSJ. Беспилотники могут не только доставлять боеприпасы и медикаменты, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, отмечает газета, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике.

Боевые действия превратились в противостояние новейших беспилотников, но наибольшее влияние на ситуацию, по оценкам WSJ, оказали аппараты с видом от первого лица — FPV-дроны. Их обилие сыграло ключевую роль в заморозке линии фронта: все, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV, пишет WSJ.

Производство FPV-дронов настолько дешевое, что их можно назвать «бюджетными террористами-смертниками», а из-за небольших размеров и скорости их сложно сбить, указывает газета. Основным средством защиты от них считаются системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают связь между дроном и пилотом.

Впервые FPV-дроны начали появляться в зоне боевых действий в 2022 году, но украинские военные начали их массово внедрять только зимой 2023 года. Тогда Украина испытывала острую нехватку артиллерийских боеприпасов, ожидая одобрения очередного пакета военной помощи от США, напоминает WSJ. Для ВСУ беспилотники стали «спасательным кругом», поскольку, в отличие от ракет, их можно было производить внутри страны без значительных затрат.

Российские предприятия за последний год также массово нарастили производство беспилотников, создав «смертоносный флот», который почти ежедневно поднимается в небо, отмечает WSJ.

Президент России Владимир Путин говорил, что именно дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии. По его словам, в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.