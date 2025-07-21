Собянин сообщил об отражении атаки четвертого за ночь дрона

Менее чем за 10 минут на подлете к Москве сбили два беспилотника. Число сбитых дронов, летевших на столицу, с начала суток достигло пяти

Силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотника на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Это четвертый перехваченный на подлете к столице дрон с начала суток.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

Менее чем через десять минут он сообщил о еще одном сбитом дроне.

За 20 июля Собянин сообщил в общей сложности о 31 перехваченном беспилотнике, летевшем на Москву.

На этом фоне в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения. На момент публикации Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы..