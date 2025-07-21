Собянин сообщил об отражении атаки четвертого за ночь дрона
Силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотника на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Это четвертый перехваченный на подлете к столице дрон с начала суток.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
Менее чем через десять минут он сообщил о еще одном сбитом дроне.
За 20 июля Собянин сообщил в общей сложности о 31 перехваченном беспилотнике, летевшем на Москву.
На этом фоне в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения. На момент публикации Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы..
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов