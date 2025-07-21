Собянин сообщил о еще двух сбитых дронах, атаковавших Москву

Сбиты два атаковавших Москву беспилотника, сообщил Собянин. В аэропортах Шереметьево и Жуковский действую ограничения

Сбиты еще два беспилотника, атаковавших Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Чуть более чем за полчаса до этого Собянин объявил об одном сбитом дроне, летевшем в сторону столицы. За 20 июля он сообщил о 31 перехваченном беспилотнике, летевшем на Москву.

На этом фоне в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения. На момент публикации они действуют в Шереметьево и Жуковском — прием и отправка рейсов там осуществляется «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.