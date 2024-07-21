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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о сбитых БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Минобороны: ночью три дрона сбили в Белгородской области, 5 — над Черным морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Белгородской областью уничтожили три дрона, еще пять — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО в ночь на 21 июля уничтожили три беспилотника над террриторией Белгородской области и пять — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Все беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в ведомстве.

За ночь над Ростовской областью уничтожили 26 беспилотников
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Фото:Василий Голубев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Накануне, 20 июля, над Белгородской областью в течение дня неоднократно сбивали беспилотники, об этом отчитывалось Минобороны. Так, утром в регионе уничтожили три украинских дрона, а во второй половине дня — еще два.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны беспилотники Белгородская область Черное море Военная операция на Украине
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