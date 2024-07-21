Минобороны: ночью три дрона сбили в Белгородской области, 5 — над Черным морем

Минобороны заявило о сбитых БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Над Белгородской областью уничтожили три дрона, еще пять — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО в ночь на 21 июля уничтожили три беспилотника над террриторией Белгородской области и пять — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Все беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Накануне, 20 июля, над Белгородской областью в течение дня неоднократно сбивали беспилотники, об этом отчитывалось Минобороны. Так, утром в регионе уничтожили три украинских дрона, а во второй половине дня — еще два.