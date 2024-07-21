Минобороны заявило о сбитых БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Российские средства ПВО в ночь на 21 июля уничтожили три беспилотника над террриторией Белгородской области и пять — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Все беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.
Накануне, 20 июля, над Белгородской областью в течение дня неоднократно сбивали беспилотники, об этом отчитывалось Минобороны. Так, утром в регионе уничтожили три украинских дрона, а во второй половине дня — еще два.
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