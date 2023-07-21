Посол в Италии предложил Риму новую модель отношений с Россией

Европейским государствам следует вспомнить о собственных интересах, считает посол. По его словам, Рим ранее проявлял «гибкость и креативность» в дипломатии, что может произойти и сейчас

Алексей Парамонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол России в Италии Алексей Парамонов в своей статье для La Repubblica заявил, что на данный момент политика Рима по отношению к Москве «ничем не отличается от конфронтационного подхода США и других партнеров по НАТО, Группе семи и ЕС, что обусловлено радикальным расхождением в оценке причин, лежащих в основе нынешнего кризиса системы европейской безопасности и конфликта на Украине». Он отметил, что «волей-неволей Италия становится причастной к недружественным действиям против Москвы и поставкам вооружений на Украину».

По мнению Парамонова, рассчитывать на изменения во внешнеполитическом курсе Рима не стоит, однако в дипломатических кругах еще помнят, как Италия «проявляла гибкость и креативность своей дипломатии при выработке форматов взаимодействия для решения сложнейших проблем».

«В нынешних условиях, как представляется, может быть место для обмена мнениями по теме формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами, учитывающей принцип неделимости безопасности, географическую близость, общие экономические интересы. Способствовать этому могли бы также сохраняющиеся взаимные интересы в области климата, космоса, здравоохранения, новых вызовов, культуры», — считает дипломат.

«Сегодня, как никогда прежде, страны континентальной Европы могут полностью потерять Россию, если не вернут себе осознание своих собственных интересов и не обретут более самостоятельное и сбалансированное видение геополитических процессов», — написал Парамонов.

Он добавил, что военная операция на Украине была вынужденным шагом, а геополитическая конфронтация никогда не была для России самоцелью.

Италия после начала боевых действия на Украине осудила действия России и вместе с другими странами Евросоюза ввела санкции против Москвы. Также Рим оказывает военную помощь Киеву, что осуждает Москва.

В то же время, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям в июне, Италия стала одной из стран — лидеров по дружелюбности в отношении России: почти четверть опрошенных жителей (24%) назвали отношения с ней союзническими и партнерскими.

«Вызывает тревогу то, что Италия находится где-то посередине: четверть респондентов считают Россию союзником или партнером Европы или своей страны, и только около трети считают ее противником. Двусмысленное отношение итальянской общественности к России может поставить под сомнение надежность поддержки Украины итальянским правительством», — отмечали авторы опроса.

Но при этом, добавили они, Италия наряду с Нидерландами стала страной, в которой общественное восприятие России претерпело самые большие изменения за последние два года.