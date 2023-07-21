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Экс-премьер Испании назвал «экзистенциальную угрозу» стране

Экс-премьер Испании Аснар: сепаратисты и экстремисты несут экзистенциальную угрозу стране
Сюжет
Каталония хочет независимости
Политик раскритиковал наступившие «времена конфронтации, фрагментации и разделения» и призвал вернуться к двухпартийной системе, иначе государство не выстоит перед сторонниками отделения
Фото: David Ramos / Reuters
Фото: David Ramos / Reuters

Испания достигла «экзистенциального момента» из-за угроз со стороны экстремистов и сепаратистов, которые способны нарушить единство страны, если нынешнее правительство социалистов не лишится власти. Об этом заявил бывший премьер (1996-2004) Хосе Мария Аснар, возглавлявший консервативную народную партию, в интервью The Times.

По его мнению, сейчас в Испании наступили «времена конфронтации, фрагментации и разделения», а потому следует вернуться к двухпартийности, которая, как он считает, гарантировала стране процветание. Политик предупредил, что нынешнее правительство в случае переизбрания намерено разрешить каталонским и баскским сепаратистам провести референдумы о независимости. Нынешний премьер Педро Санчес не раз опровергал эти утверждения.

Издание отмечает, что критики Аснара часто ставят ему в вину радикализацию сепаратистов. В их представлении, его политика нулевой толернтности к подобным идеям усилила движение за независимость в Каталонии. Он отвергает обвинения.

В Испании 23 июля пройдут досрочные парламентские выборы. Санчес объявил о них после того, как его Социалистическая партия на прошедших в мае местных выборах заняла второе место после основного соперника — консервативной Народной партии.

Одностороннее заявление властей Каталонии в 2017 году о независимости региона погрузило Испанию в «самый тяжелый политический кризис за последние годы», отмечает Reuters. Испанский премьер выступает за диалог с руководством региона ради восстановления отношений, но исключал проведение референдума о независимости. Конституция государства не предусматривает отделение частей Испании, однако некоторые эксперты, отмечает агентство, допускают, что референдум можно провести легально при согласии правительства.

Прошлой осенью глава каталонского правительства Пере Арагонес сказал, что в регионе учли уроки 2017 года и для проведения нового референдума нужна поддержка Мадрида. Он подчеркнул, что будет добиваться проведения нового голосования.

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