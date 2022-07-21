Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 16:44
Неповторимое открытие: что такое кризис воспроизводимости в науке Социальная экономика, 21:50
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
WSJ узнал об отказе ЕС поддержать санкции против «ВСМПО-Ависма» Политика, 21:33
Шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику на турнире в Москве Спорт, 21:29
Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Белоруссии граждан Политика, 21:29
Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока» Бизнес, 21:19
В Турции анонсировали подписание соглашения по украинскому зерну Политика, 21:07
Тяжелый рок: выживет ли концертная индустрия страны без зарубежных звезд Социальная экономика, 21:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 21:04
Лукашенко заявил, что Минск признал существование ЛНР и ДНР Политика, 21:02
Лукашевич назвал цель уничтожения западного оружия на Украине Политика, 20:53
Росгвардия задержала мужчину за съемку тренировки «Зенита» с дрона Спорт, 20:52
Серебренников рассказал об оплате Абрамовичем ₽129 млн по его делу Общество, 20:39
Политика ,  
0 

Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Белоруссии граждан

Заочные судебные процессы в Белоруссии будут возможны по определенным категориям дел, в том числе о терроризме, госизмене и массовых беспорядках
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Александр Лукашенко подписал закон, которым разрешается проводить судебные процессы над фигурантами уголовных дел, находящимися за пределами республики, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Поправки внесены в уголовно-процессуальный кодекс (УПК) республики. «Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс», — говорится в сообщении.

Суд прекратил дело Хованского за истечением срока давности
Общество
Юрий&nbsp;Хованский

Также закон вводит перечень составов преступлений, по которым можно начинать заочное производство в отношении подозреваемых. В числе таких составов терроризм, геноцид, госизмена, диверсия, создание экстремистских формирований, массовые беспорядки, призывы к санкциям.

Введена в УПК и возможность наряду с апелляционными подавать кассационные жалобы. Кассация представляет собой право участников процесса оспорить законность решения судебных инстанций.

Еще одно нововведение — возможность обжаловать в апелляционном порядке приговоры, которые вынесены Верховным судом, действующим в качестве суда первой инстанции, отмечается в сообщении.

Российским УПК предусмотрено проведение процесса при отсутствии подсудимого при определенных условиях. В ст. 247 кодекса речь идет о случаях, когда подсудимый находится за пределами России, не привлечен к ответственности в другой стране и является фигурантом дела о тяжком или особо тяжком преступлении. В этом случае процесс может идти с участием адвоката, если таковой отсутствует — суд может назначить его самостоятельно.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться
Инструкции
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
УПК Уголовно-процессуальный кодекс Александр Лукашенко суд Белоруссия
Материалы по теме
Верховный суд Белоруссии запретил работу ряда независимых профсоюзов
Политика
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию
Политика
В Латвии одобрили ограничение поездок за покупками в Россию и Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter