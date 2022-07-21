Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Белоруссии граждан

Заочные судебные процессы в Белоруссии будут возможны по определенным категориям дел, в том числе о терроризме, госизмене и массовых беспорядках

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Александр Лукашенко подписал закон, которым разрешается проводить судебные процессы над фигурантами уголовных дел, находящимися за пределами республики, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Поправки внесены в уголовно-процессуальный кодекс (УПК) республики. «Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс», — говорится в сообщении.

Также закон вводит перечень составов преступлений, по которым можно начинать заочное производство в отношении подозреваемых. В числе таких составов терроризм, геноцид, госизмена, диверсия, создание экстремистских формирований, массовые беспорядки, призывы к санкциям.

Введена в УПК и возможность наряду с апелляционными подавать кассационные жалобы. Кассация представляет собой право участников процесса оспорить законность решения судебных инстанций.

Еще одно нововведение — возможность обжаловать в апелляционном порядке приговоры, которые вынесены Верховным судом, действующим в качестве суда первой инстанции, отмечается в сообщении.

Российским УПК предусмотрено проведение процесса при отсутствии подсудимого при определенных условиях. В ст. 247 кодекса речь идет о случаях, когда подсудимый находится за пределами России, не привлечен к ответственности в другой стране и является фигурантом дела о тяжком или особо тяжком преступлении. В этом случае процесс может идти с участием адвоката, если таковой отсутствует — суд может назначить его самостоятельно.