МЕРКОСУР не разрешил Зеленскому выступить на своем саммите

Украинский президент обратился с соответствующей просьбой к председательствующему в МЕРКОСУР Парагваю. Однако страны-члены объединения не пришли к консенсусу по этому вопросу

Глобальный рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР, включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай) не дал разрешение на выступление президента Украины Владимира Зеленского на своем саммите, сообщил парагвайский заместитель министра экономических отношений и интеграции Рауль Кано, передает Agencia de Informacion Paraguaya.

Он напомнил, что МЕРКОСУР принимает решения на основе консенсуса и по этому вопросу его не удалось достичь. Кано также сообщил, что украинскую сторону уже проинформировали о том, что «в существующих обстоятельствах нет условий для того, чтобы иметь возможность говорить в формате МЕРКОСУР с президентом Украины».

В начале июля МИД Парагвая (страна временно председательствует в МЕРКОСУР) сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Марио Абдо Бенитесом и выразил заинтересованность в том, чтобы обратиться с посланием к участникам саммита объединения на уровне президентов, который состоится 21 июля. Бенитес пообещал обсудить вопрос с членами МЕРКОСУР.

18 июля состоялся телефонный разговор Зеленского и президента Бразилии Жаира Болсонару. По итогам переговоров украинский президент сообщил, что Болсонару подтвердил нейтральную позицию Бразилии в отношении ситуации на Украине. При этом Зеленский подчеркнул, что не поддерживает такую позицию властей страны.

Сам Болсонару еще до разговора заявлял, что не будет раскрывать его детали, так как они являются гостайной. При этом ранее он утверждал, что во время разговора с Зеленским предложит ему пути решения кризиса в его стране.