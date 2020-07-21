Российский бизнесмен подал в суд на автора досье на Трампа
Российский бизнесмен, владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего сотрудника MI-6 (Секретной разведывательной службы Великобритании) Кристофера Стила из-за ущерба, нанесенного его репутации. Об этом сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, предприниматель считает, что его репутация серьезно пострадала из-за того, что его имя фигурирует в досье о президенте США Дональде Трампе, которое готовил Стил.
В документе, среди прочего, говорилось, что Губарев причастен ко взлому компьютерной системы национального комитета Демократической партии. По словам адвокатов предпринимателя, из-за этого утверждения он мог понести серьезные финансовые потери.
Губарев заявил РБК, что не может обсуждать эту тему до решения суда.