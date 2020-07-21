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Российский бизнесмен подал в суд на автора досье на Трампа

Алексей Губарев считает, что его репутация серьезно пострадала после публикации компромата на президента США, в котором фигурировало его имя. Ранее автор досье признался, что пользовался недостоверными данными при его составлении
Кристофер Стил
Кристофер Стил (Фото: John Sibley / Reuters)

Российский бизнесмен, владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего сотрудника MI-6 (Секретной разведывательной службы Великобритании) Кристофера Стила из-за ущерба, нанесенного его репутации. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, предприниматель считает, что его репутация серьезно пострадала  из-за того, что его имя фигурирует в досье о президенте США Дональде Трампе, которое готовил Стил.

В документе, среди прочего, говорилось, что Губарев причастен ко взлому компьютерной системы национального комитета Демократической партии. По словам адвокатов предпринимателя, из-за этого утверждения он мог понести серьезные финансовые потери.

Российский бизнесмен подал в суд на Buzzfeed из-за досье о Трампе
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<p>Редакция Buzzfeed</p> <p></p>

Губарев заявил РБК, что не может обсуждать эту тему до решения суда.

Досье Стила было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами. По данным сторонников нынешнего президента США, документ был изготовлено по заказу демократов.

В досье также сообщалось, что Губарев был завербован российскими спецслужбами в рамках хакерской кампании против США. Бизнесмен подал к изданию иск, заявив, что указанная о нем в статье информация была ложной, а журналисты Buzzfeed не пытались с ним связаться чтобы подтвердить данные.

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Кристофер Стил

По словам Губарева, после того, как досье на Трампа было опубликовано, его компании Webzilla и XBT Holdings упоминавшиеся в документе, «оказались опорочены Стилом» (обе упоминались в досье). Издание после этого извинилось перед предпринимателем и удалило из материала упоминания его имени и названий его компаний.

В марте 2019 года Fox News и CNN со ссылкой на показания Стила сообщили, что экс-сотрудник MI-6 признался, что во время подготовки материала пользовался недостоверными данными.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИ-6, бизнесмен, Алексей Губарев, иск в суд
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