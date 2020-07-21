Российский бизнесмен подал в суд на автора досье на Трампа

Алексей Губарев считает, что его репутация серьезно пострадала после публикации компромата на президента США, в котором фигурировало его имя. Ранее автор досье признался, что пользовался недостоверными данными при его составлении

Кристофер Стил (Фото: John Sibley / Reuters)

Российский бизнесмен, владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего сотрудника MI-6 (Секретной разведывательной службы Великобритании) Кристофера Стила из-за ущерба, нанесенного его репутации. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, предприниматель считает, что его репутация серьезно пострадала из-за того, что его имя фигурирует в досье о президенте США Дональде Трампе, которое готовил Стил.

В документе, среди прочего, говорилось, что Губарев причастен ко взлому компьютерной системы национального комитета Демократической партии. По словам адвокатов предпринимателя, из-за этого утверждения он мог понести серьезные финансовые потери.

Губарев заявил РБК, что не может обсуждать эту тему до решения суда.