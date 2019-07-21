ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

С большим отрывом лидирует партия президента Владимира Зеленского

Фото: Стрингер / РИА Новости

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

По итогам подсчета 0,03% протоколов, «Слуга народа набирает» 48,08%, следом идут «Батькивщина» (11,46%), «Европейская солидарность» (8,01%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (6,9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (5,79%).

Ранее на Украине были опубликованы результаты экзитполов. В соответствии с опросом, который был проведен телеканалом «112 Украина» лидирует «Слуга народа», которая набирает 42,7%. Далее идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,9%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,5%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,5%.



Национальный экзитпол показал лидерство «Слуги народа» с результатом 43,9%. Далее идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» — 8,9%, «Батькивщина» — 7,6%, «Голос» — 6,3%.

Избирательные участки на Украине были открыты с 8:00 до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). В выборах приняли участие представители 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе: 255 мест в парламенте занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.



