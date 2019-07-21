В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство нацбезопасности США на примере споров о допустимости использования ананасов в качестве начинки для пиццы описало, как российские агенты могут вести против американцев информационные операции и усиливать разногласия

Фото: Aly Song / Reuters

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами. Об этом сообщает ABC.

В памятке, которую опубликовало созданное на базе ведомства Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, говорится, что иностранные источники влияния ищут возможность поднять актуальные для США проблемы, однако «делают это не для того, чтобы выиграть спор, а, чтобы увидеть, как мы разделимся».

В предупреждении говорится, что они могут вмешиваться в дискуссию, чтобы обострить и исказить ее. В качестве примера приводятся различные утверждения о пицце, такие как «Быть против ананаса в пицце — не по-американски» или «Миллениалы разрушают пиццу». В памятке уточняется, что этим «тролли» пытаются рассердить людей, и, чтобы не стать их жертвой, необходимо понаблюдать, не направлены ли действия аккаунта только на повышение напряжения.

Американцев также предупреждают, что иностранные источники влияния пытаются «разжечь пламя споров», поддерживая крайние позиции, которые они распространяют в сети. В памятке говорится, что «агенты Кремля» могут создавать мероприятия в соцсетях и просить подписчиков прийти на них. «Узнайте, кто пригласил вас и почему», — говорится в предупреждении.