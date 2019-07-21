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В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство нацбезопасности США на примере споров о допустимости использования ананасов в качестве начинки для пиццы описало, как российские агенты могут вести против американцев информационные операции и усиливать разногласия
Фото: Aly Song / Reuters

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами. Об этом сообщает ABC.

В памятке, которую опубликовало созданное на базе ведомства Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, говорится, что иностранные источники влияния ищут возможность поднять актуальные для США проблемы, однако «делают это не для того, чтобы выиграть спор, а, чтобы увидеть, как мы разделимся».

В предупреждении говорится, что они могут вмешиваться в дискуссию, чтобы обострить и исказить ее. В качестве примера приводятся различные утверждения о пицце, такие как «Быть против ананаса в пицце — не по-американски» или «Миллениалы разрушают пиццу». В памятке уточняется, что этим «тролли» пытаются рассердить людей, и, чтобы не стать их жертвой, необходимо понаблюдать, не направлены ли действия аккаунта только на повышение напряжения.

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Американцев также предупреждают, что иностранные источники влияния пытаются «разжечь пламя споров», поддерживая крайние позиции, которые они распространяют в сети. В памятке говорится, что «агенты Кремля» могут создавать мероприятия в соцсетях и просить подписчиков прийти на них. «Узнайте, кто пригласил вас и почему», — говорится в предупреждении.

При этом в памятке отмечается, что на сегодняшний день нет свидетельств того, что Россия или кто-то еще «активно проводят информационные кампании против начинок для пиццы». Там также указывается, что инфографика иллюстрирует то, как подобные операции проводились в прошлом.

Автор: Юлия Выродова
Теги: информационная война, американцы, разногласия, пицца
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