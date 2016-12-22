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«Грабитель на ужине»: политики США о приглашении Путина в Вашингтон
Политика, 16:41
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«Грабитель на ужине»: политики США о приглашении Путина в Вашингтон
Спустя несколько дней после саммита Россия — США в Хельсинки Дональд Трамп поручил пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью для продолжения диалога. Как отреагировали на это американские политики — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Дэн Коутс, директор Национальной разведки

Коутс впервые узнал о приглашении Трампа от журналистки NBC Андреа Митчелл во время конференции по национальной безопасности в Аспене (штат Колорадо).

«Повторите это еще раз», — попросил удивленный Коутс. «Окей. Это будет нечто особенное», — добавил он. «Мы оценим потенциальные риски и предоставим эту информацию президенту», — позже заявил он.

Дэн Коутс стал директором Нацразведки в марте 2017 года. До этого он был сенатором от штата Индиана и послом США в Германии (2001–2005). Занимался лоббизмом в Вашингтоне, среди его клиентов были корпорации General Electric и Google. В 2014 году после референдума в Крыму выступал за лишение России права на проведение ЧМ-2018. Республиканец.

Эрик Суолуэлл, член палаты представителей США

«Россия атаковала нашу демократию на прошедших выборах. Когда ваш дом ограбили, вы не приглашаете грабителя на ужин. Вы устанавливаете сигнализацию. Мы не должны приглашать президента Путина на ужин в Белый дом, особенно в период наших промежуточных выборов (в ноябре этого года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. — РБК)», — заявил Суолуэлл.

Демократ. Выступает за отмену государственной программы No Child Left Behind (единый стандарт образования, согласно которому школы обязаны информировать высшие инстанции и родителей учеников об успехах, а школы с самыми высокими рейтингами получают возможность более свободно использовать федеральные деньги), увеличение расходов на образование за счет уменьшения расходов на оборону, введение налога на богатство, поддержку ЛГБТ-сообщества и право на аборты. Автор идеи «мобильного конгресса», члены которого голосуют удаленно, проводя больше времени в своих округах. 8 февраля 2018 года представил закон «О защите журналистов», в качестве ответа на нападки президента Трампа на СМИ.

Чак Шумер, сенатор

«До тех пор пока мы не узнаем, что происходило в течение двухчасовой встречи Трампа и Путина в Хельсинки, президент не должен встречаться тет-а-тет с Путиным. Ни в США, ни в России, ни где-либо еще», — заявил Шумер.

Старший сенатор США от штата Нью-Йорк. Демократ. Лидер меньшинства с 2017 года. Его склонность к публичности стала поводом для шуток. Так, американский политик Боб Доул говорил, что «самое опасное место в Вашингтоне находится между Шумером и ТВ-камерой», а Барак Обама шутил, что сенатор приводит с собой прессу на званые обеды в качестве «своих близких». Выступает за консенсус по сложным вопросам, касающимся здравоохранения, иммиграции и финансового регулирования, против ядерной сделки с Ираном, за реформу здравоохранения, принятую Обамой.

Дэн Салливан, сенатор

«Я бы не стал этого делать, это уж точно. Если русские хотят улучшения отношений, поездки в Белый дом не помогут. Им стоит прекратить вторгаться к своим соседям и вмешиваться в наши выборы», — заявил Салливан.

Республиканец. Служил в Корпусе морской пехоты США, в 1997 году вышел в запас. Работал в Совете национальной безопасности в администрации президента Джорджа Буша. В 2006 году стал помощником госсекретаря США по вопросам экономики, энергии и предпринимательства, в 2009 году — генеральным прокурором Аляски. В 2013 году уехал в Афганистан в составе контртеррористического батальона 4-й дивизии морской пехоты.

Митч Макконнелл, сенатор

«От конгресса приглашения не будет», — передал пресс-секретарь Макконелла его слова.

Республиканец. Сенатор от штата Кентукки. Лидер большинства. Считался умелым политическим стратегом, пока в 2017 году республиканцы не смогли препятствовать проведению реформы здравоохранения и защиты пациентов (Patient Protection and Affordable Care Act).

Роб Портман, сенатор

«Встречаться и разговаривать — это очень хорошо, но мы должны быть уверены, что послание президента Трампа последовательное и сильное. И если не говорить о проблемах прямо, отношения никогда не будут развиваться в лучшую сторону», — отметил Портман.

Республиканец. Младший сенатор США от штата Огайо. В 2005 году был назначен торгпредставителем США, в 2006-м — директором Административно-бюджетного управления. Начинал свою карьеру юрис​том в Белом доме в администрации Джорджа Буша-старшего.

Авторы: Анжелика Басисини, Юлия Сапронова.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , США Россия
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