«Грабитель на ужине»: политики США о приглашении Путина в Вашингтон

Спустя несколько дней после саммита Россия — США в Хельсинки Дональд Трамп поручил пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью для продолжения диалога. Как отреагировали на это американские политики — в обзоре РБК

Дэн Коутс, директор Национальной разведки

Коутс впервые узнал о приглашении Трампа от журналистки NBC Андреа Митчелл во время конференции по национальной безопасности в Аспене (штат Колорадо).

«Повторите это еще раз», — попросил удивленный Коутс. «Окей. Это будет нечто особенное», — добавил он. «Мы оценим потенциальные риски и предоставим эту информацию президенту», — позже заявил он.

Эрик Суолуэлл, член палаты представителей США

«Россия атаковала нашу демократию на прошедших выборах. Когда ваш дом ограбили, вы не приглашаете грабителя на ужин. Вы устанавливаете сигнализацию. Мы не должны приглашать президента Путина на ужин в Белый дом, особенно в период наших промежуточных выборов (в ноябре этого года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. — РБК)», — заявил Суолуэлл.

Rep. Swalwell on discussions for Putin to visit Washington this fall: «When your home is burglarized, you don't invite the burglar to dinner... you put in a home security system» https://t.co/rcuTKQ1E1w pic.twitter.com/oiAhJyBvcb