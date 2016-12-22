Глава КЧР прокомментировал возможность своего ухода после серии отставок

Рашид Темрезов заявил, что не допускает своей отставки. В конце июня в Минфине республики прошли обыски, а на этой неделе вице-премьер и двое региональных министров покинули свои посты

Рашид Темрезов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, комментируя отставки вице-премьера Карачаево-Черкесии Энвера Арпатлы и двух министров на фоне обысков в Минфине республики, отверг возможность своего ухода с должности.

«Нет, не допускаю», — ответил Темрезов РБК на вопрос, допускает ли он собственную отставку в рамках серии отставок представителей исполнительной власти республики.

«Отставка вице-премьера КЧР — рабочий процесс. Отставки в правительстве — это мое решение. Оно планировалось», — заявил он в беседе с корреспондентом РБК на полях форума «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

«А следственные действия, которые проходили, — это нормальный процесс, я не могу на них повлиять, чтобы они не происходили. Наоборот, я коллег настраиваю на то, чтобы способствовать [следственным действиям]», — продолжил глава республики.

На вопрос, допускает ли он, что ушедшие после обысков в отставку министры виновны, Темрезов отметил, что виновность может определить только суд.

Накануне зампред правительства КЧР Энвер Арпатлы покинул свой пост. Представитель правительства КЧР сообщил «Интерфаксу», что Арпатлы ушел в отставку по собственному желанию. Арпатлы занимал должность вице-премьера республики с февраля.

На прошлой неделе в отставку ушли министр финансов КЧР Рустам Эльканов и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов. По сообщению пресс-службы правительства КЧР, министры покинули свои посты в связи с переходом на другую работу.

В конце июня в Минфине Карачаево-Черкесии прошли обыски.