Власти Карачаево-Черкесии опровергли сообщения об обысках у главы региона

В управлении пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесской республики опровергли РБК информацию об обысках у главы региона.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

В СУ СК по региону также сообщили РБК, что следователи не проводили обыски в правительстве республики.

РБК направил запрос в УФСБ по Карачаево-Черкесии и Центр общественных связей ФСБ.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски в доме правительства региона проводят силовики из Москвы. «Обыски в правительстве идут, этим занимается ФСБ, работают там сотрудники из Москвы», — сказал собеседник агентства.

Информацию об обысках в кабинетах одного из министерств также предоставил источник «Интерфакса», но начальник управления пресс-службы и информации главы КЧР Людмила Переславцева опровергла эти данные.

Источник в региональном МВД сообщил РБК, что обыски проводились в министерстве финансов республики.

«В ведомстве работали сотрудники регионального управления ФСБ, которые проводили оперативно-следственные действия в рамках ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщил источник.

О следственных действиях в минфине Карачаево-Черкесии сообщил также источник ТАСС во властных структурах Северо-Кавказского федерального округа.

​В приемной Министерства финансов Карачаево-Черкесии отказались ответить на вопросы РБК об обысках.