ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 62,47 EUR Нал. 73,91 72,52 USD Бирж. 63,06 +0,03 EUR Бирж. 73,08 -0,34 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6094,80 -102,80 IMOEX 2259,79 +1,29% RTSI 1128,25 +1,32% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24438,07 +0,64% Nasdaq 7568,87 +0,10%
Власти Карачаево-Черкесии опровергли сообщения об обысках у главы региона
Лента новостей
Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира 18:59, Спорт Франция потребовала выдачи арестованного в Греции Александра Винника 18:58, Общество Сбившего беременную женщину в Москве водителя BMW арестовали 18:52, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 18:51, РБК и Ингосстрах Пожар в торговом центре «Атриум» в Москве 18:34, Фотогалерея  МЧС рассказало о возгорании утеплителя в ТЦ «Атриум» в Москве 18:32, Общество Арестованный Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop One 18:28, Бизнес Что будет с Bitcoin Cash: группа BitPico устроит атаку 51% на сеть монеты 18:27, Крипто Путин вручил госнаграды Этушу и Кобзону 18:15, Общество Экс-помощник президента Кожин стал кандидатом на пост сенатора от Москвы 18:15, Политика Uber заблокировал водителя после обвинения в попытке изнасилования 18:05, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:00, Спецпроект РБК Спорт ОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатаках 17:58, Политика Автоконцерны предупредили о росте цен из-за пошлин Трампа 17:57, Бизнес За год число онлайн-касс в России выросло до 2 млн 17:50, Потребрынок Дерипаска выиграл суд у Потанина и Абрамовича 17:49, Бизнес В Москве загорелся торговый центр «Атриум» 17:48, Общество RT признал недостоверность информации о «самоубийстве» Родченкова 17:46, Общество Власти Карачаево-Черкесии опровергли сообщения об обысках у главы региона 17:35, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17:31, РБК и «Шелл» Россия и США определили дату и место встречи Путина и Трампа 17:26, Политика Путин назвал поддержку избирателей самой «крутой» наградой 17:25, Общество Сын главы Росгвардии займется квантовыми технологиями 17:23, Технологии и медиа Атмосферное давление в Москве побило 30-летний рекорд 17:10, Общество Логистическая революция: как роботы и дроны изменят снабжение 17:06, Партнерский материал СГТУ прокомментировал отстранение подозреваемого в растрате ректора 17:04, Общество ЧМ-2018. Группа F. Южная Корея — Германия. Онлайн 17:00, Спорт ЧМ-2018. Группа F. Мексика — Швеция. Онлайн 17:00, Спорт
Власти Карачаево-Черкесии опровергли сообщения об обысках у главы региона
Общество, 17:35
0
Власти Карачаево-Черкесии опровергли сообщения об обысках у главы региона

В управлении пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесской республики опровергли РБК информацию об обысках у главы региона.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

В СУ СК по региону также сообщили РБК, что следователи не проводили обыски в правительстве республики.

РБК направил запрос в УФСБ по Карачаево-Черкесии и Центр общественных связей ФСБ.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски в доме правительства региона проводят силовики из Москвы. «Обыски в правительстве идут, этим занимается ФСБ, работают там сотрудники из Москвы», — сказал собеседник агентства.

Информацию об обысках в кабинетах одного из министерств также предоставил источник «Интерфакса», но начальник управления пресс-службы и информации главы КЧР Людмила Переславцева опровергла эти данные.

Источник в региональном МВД сообщил РБК, что обыски проводились в министерстве финансов республики.

«В ведомстве работали сотрудники регионального управления ФСБ, которые проводили оперативно-следственные действия в рамках ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщил источник.

О следственных действиях в минфине Карачаево-Черкесии сообщил также источник ТАСС во властных структурах Северо-Кавказского федерального округа.

​В приемной Министерства финансов Карачаево-Черкесии отказались ответить на вопросы РБК об обысках.

Теги: КЧР , Правительство , обыски
Главное
Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира Спорт
Материалы по теме
Силовики пришли с обысками к врио главы Минстроя Дагестана Политика
Силовики пришли с обысками в структуру «Газпрома» в Махачкале Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter