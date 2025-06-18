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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT узнала о роли Вэнса в отказе США прямо участвовать в войне с Ираном

NYT: Вэнс стремился минимизировать участие США в конфликте Израиля и Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Вице-президент стремился минимизировать участие США в конфликте, а также выражал обеспокоенность планами по смене иранского правительства, которые могли привести к неконтролируемому развитию событий, отмечает газета
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал возможность ограниченных ударов Израиля по Ирану, но стремился минимизировать вовлеченность Вашингтона в конфликт, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, Вэнс считал столкновение Израиля и Ирана неизбежным, однако опасался эскалации в затяжную войну.

Вице-президент сосредоточился на сдерживании прямого участия США, ограничившись возможной передачей разведданных, указывает газета. Он тесно сотрудничал с ближайшим окружением Трампа — госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс — для разработки плана защиты американского персонала в регионе. Вэнс также выражал обеспокоенность планами по смене иранского правительства, которые могли привести к неконтролируемому развитию событий.

Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Как отмечает The New York Times, Израиль начал подготовку ударов по Ирану еще в декабре 2024 года. Президент США Дональд Трамп изначально выбрал стратегию непубличной поддержки.

В конце мая американские спецслужбы получили данные о готовящихся израильских атаках на Иран, несмотря на дипломатические усилия Трампа. Одновременно спецпосланник президента США Стив Уиткофф заверял коллег о близости соглашения с Тегераном, однако 4 июня аятолла Хаменеи отверг американские предложения, что заставило Дональда Трампа усомниться в серьезности намерений Ирана. Как сообщает газета, изменение позиции американского президента по иранской операции произошло после первых успехов военной кампании Израиля, и это повлияло на дальнейшее развитие событий.

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Джеймс Дэвид Вэнс Иран Израиль
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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