 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 
Эксклюзив

Заммэра оценил дефицит рабочей силы на стройках в Москве

Заммэра Москвы Ефимов: столичному строительству не хватает 50–70 тыс. человек
Сюжет
Новости Москвы
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Нехватка кадров в столичной сфере строительства оценивается примерно в 50–70 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Дефицит есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Нехватка рабочей силы в сфере строительства в Москве составляет 50–70 тыс. человек. Такую оценку в интервью РБК привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет и о городских стройках, и о коммерческих объектах, пояснил чиновник. Наличие этих кадров позволило бы реализовывать проекты более быстрыми темпами, уточнил он.

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства», — рассказал Ефимов. При этом, по его словам, на данный момент сложно выделить, каких именно кадров не хватает больше. Дефицит есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей, отметил заммэра. Нехватка кадров, в свою очередь, сказывается на росте заработных плат и себестоимости строительства, продолжил чиновник. Но пока это не носит какого-то критического характера, подчеркнул собеседник РБК.

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройке
Бизнес
Марат Хуснуллин

На нехватку кадров повлиял в том числе высокий внутренний спрос на строителей в соседних с Россией государствах, отметил Ефимов. «Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек», — объяснил чиновник.

Для восполнения дефицита сейчас рассматриваются различные варианты, сказал Ефимов. Один из них — привлечение кадров из других стран, указывает он. Кроме того, для преодоления данной проблемы город использует больше типовых решений и «максимально уходит в механизацию», отметил собеседник РБК. В некоторых проектах используются сложные инженерные устройства. Это, к примеру, механизированные тоннелепроходческие комплексы, применяемые в строительстве метро, рассказал заммэра. Они, по его словам, помогают увеличить производительность и скорость, а также снизить трудозатраты. Но некоторые процессы действительно тяжело выполнить без привлечения человека, подчеркнул Ефимов.

Мигрантам-строителям предложили запретить менять работодателя
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В целом в российской строительной отрасли дефицит рабочей силы может составлять примерно 200–400 тыс. человек, рассказывал ранее в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Возникновение нехватки кадров он объяснял ростом объемов строительства на 30% с 2020 года. «У нас рост объемов стройки был непропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — говорил тогда вице-премьер.

На данный момент в России в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек, сообщал Хуснуллин. «Поэтому на фоне всей этой массы 200–400 тыс. человек — не критичные цифры. Но на отдельных направлениях возникают проблемы», — указывал вице-премьер. В ближайшее время дефицит кадров может «немножко уменьшиться» из-за сокращения объемов стройки, прогнозировал он.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Молоткова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Владимир Ефимов дефицит кадров мэрия Москвы столичная стройка строительство жилья
Материалы по теме
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройке
Бизнес
Дефицит квалифицированных кадров в России достиг 1,5 млн человек
Экономика
Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Из Актау в Москву вылетел борт МЧС с пострадавшими при крушении EmbraerОбщество, 08:02
NYT узнал о плане Байдена искать в последней поездке утешениеПолитика, 07:58
Над Волгоградской областью сбили три дронаПолитика, 07:48
Yeni Akit узнала об инциденте в Турции с упавшим в Казахстане EmbraerОбщество, 07:40
Компании по кибербезопасности увидели риски в новых положениях УКТехнологии и медиа, 07:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:15
Лондонский исход. Почему британские компании массово бегут на биржи СШАPro, 07:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 07:02
Заммэра оценил дефицит рабочей силы на стройках в МосквеГород, 07:01
Вице-мэр Москвы — РБК: «Коррекция произошла, но драмы нет»Город, 07:00
Вильфанд не исключил дождь в новогоднюю ночь в МосквеОбщество, 06:26
Трамп пообещал Канаде снижение налогов за присоединение к СШАПолитика, 06:13
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 06:11
«Крестный отец» электроавтомобилей раскритиковал гибридные решенияБизнес, 05:56