Заммэра оценил дефицит рабочей силы на стройках в Москве

Нехватка кадров в столичной сфере строительства оценивается примерно в 50–70 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Дефицит есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Нехватка рабочей силы в сфере строительства в Москве составляет 50–70 тыс. человек. Такую оценку в интервью РБК привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет и о городских стройках, и о коммерческих объектах, пояснил чиновник. Наличие этих кадров позволило бы реализовывать проекты более быстрыми темпами, уточнил он.

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства», — рассказал Ефимов. При этом, по его словам, на данный момент сложно выделить, каких именно кадров не хватает больше. Дефицит есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей, отметил заммэра. Нехватка кадров, в свою очередь, сказывается на росте заработных плат и себестоимости строительства, продолжил чиновник. Но пока это не носит какого-то критического характера, подчеркнул собеседник РБК.

На нехватку кадров повлиял в том числе высокий внутренний спрос на строителей в соседних с Россией государствах, отметил Ефимов. «Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек», — объяснил чиновник.

Для восполнения дефицита сейчас рассматриваются различные варианты, сказал Ефимов. Один из них — привлечение кадров из других стран, указывает он. Кроме того, для преодоления данной проблемы город использует больше типовых решений и «максимально уходит в механизацию», отметил собеседник РБК. В некоторых проектах используются сложные инженерные устройства. Это, к примеру, механизированные тоннелепроходческие комплексы, применяемые в строительстве метро, рассказал заммэра. Они, по его словам, помогают увеличить производительность и скорость, а также снизить трудозатраты. Но некоторые процессы действительно тяжело выполнить без привлечения человека, подчеркнул Ефимов.

В целом в российской строительной отрасли дефицит рабочей силы может составлять примерно 200–400 тыс. человек, рассказывал ранее в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Возникновение нехватки кадров он объяснял ростом объемов строительства на 30% с 2020 года. «У нас рост объемов стройки был непропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — говорил тогда вице-премьер.

На данный момент в России в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек, сообщал Хуснуллин. «Поэтому на фоне всей этой массы 200–400 тыс. человек — не критичные цифры. Но на отдельных направлениях возникают проблемы», — указывал вице-премьер. В ближайшее время дефицит кадров может «немножко уменьшиться» из-за сокращения объемов стройки, прогнозировал он.