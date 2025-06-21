Глава НАО заявила об отсутствии темы объединения с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт заявила, что тема объединения с Архангельской областью больше не поднимается. Регионы обсуждают более тесное сотрудничество в образовании, экономике и Арктике

Ирина Гехт (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт в интервью телеканалу РБК прокомментировала вероятность возобновления процесса объединения ее региона и Архангельской области. По словам Гехт, эта тема не поднимается и не обсуждается.

«Александр Витальевич (Цыбульский, губернатор Архангельской области — РБК) это обозначил, отчитываясь перед собранием депутатов области о том, что да, понятно, что эта идея имела смысл, но поскольку встретила такое противостояние со стороны жителей, она снимается с повестки. Поэтому мы, так сказать, в этой логике и живем», — сказала Гехт.

По словам политика, в целом общение глав двух регионов сейчас «уплотняется». Так, они обсудили «несколько историй» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), рассказала Гехт. По ее словам, Цыбульский, в прошлом возглавлявший НАО, понимает необходимость наличия филиала вуза в округе, поэтому они договорились в ближайшее время обсудить возможность возвращения филиала Северного федерального университета.

Кроме того, губернаторы обсудили возможность организации совместного стенда Архангельской области и НАО на ПМЭФ в будущем. «Ну и, конечно, это позиционирование наших регионов в федеральной повестке и совместные проекты, в том числе и Северный морской путь, и ряд других проектов, связанных и со строительством в Арктике, и с технологиями, и с внедрением их в Арктике», — дополнила список обсужденных с Цыбульским тем Гехт.

Ирина Гехт возглавила НАО 8 марта этого года. Она родилась в Курганской области, школу окончила в Тюменской области, а университет — в Челябинской. Карьеру начала строить там же, в Челябинской области. С 2019 по 2024 год была первым вице-губернатором Челябинской области, а с мая 2024 года до января нынешнего года — председателем правительства Запорожской области.

НАО — отдельный субъект Российской Федерации, самый малочисленный, территориально он входит в состав Архангельской области, а жители округа имеют право голосовать на выборах областного губернатора, при этом главу округа выбирают депутаты местного законодательного собрания. В 2020 году федеральные и региональные власти пытались запустить процесс объединения двух регионов, был подписан соответствующий меморандум. Однако этот процесс встретил негативную реакцию, протесты местных жителей. В итоге от объединения власти решили отказаться.