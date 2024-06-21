Орбан рассказал о Вельзевуле и его маленьком прислужнике в Европарламенте

Лидер партии ЕНП Манфред Вебер — «Вельзевул», так как поддерживает «план Сороса» по наводнению Европы мигрантами, заявил Орбан. Венгерский премьер не раз критиковал финансиста за его взгляды

Манфред Вебер (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Лидер Европейской народной партии (ЕНП), получившей после недавних выборов в Европарламент большинство мест в нем, немецкий политик Манфред Вебер — это «Вельзевул» и воплотитель «плана Сороса», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает немецкое издание Merkur, политик находится с визитом в Германии.

«В ЕС возникла воинственная, антиэкономическая и про-миграционная коалиция», — сказал он. По его словам, важную роль в ней играет Вебер, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая возглавила партийный список ЕНП и выдвинута на второй председательский срок, — это «маленький прислужник».

«В Европе происходит обмен населением, количество белых, христианских, традиционных — скажем, европейских — людей уменьшается, количество ввозимых мигрантов увеличивается», — сказал он. По его словам, сильно изменилась Германия, она «уже не та», она представляет собой «мультикультурный мир», в котором мигранты «больше не гости».

Консервативная ЕНП на прошедших 9 июня выборах получила 189 мест из 720.

Джордж Сорос — американский миллиардер (его состояние оценивается Forbes в $6,7 млрд), финансист и трейдер, уроженец Будапешта. Он выступал в поддержку миграции в Европе. Например, в 2015-м он отмечал, что в будущем ЕС должен ежегодно принимать по меньшей мере 1 млн человек, ищущих убежища, помогать им покрывать расходы на жилье, медицинское обслуживание и образование. Из-за такой позиции Сороса обвиняли в том, что у него есть план наводнить Европу (а также США) мигрантами с целью разрушить христианскую и национальную идентичность западных наций. Вельзевул — это имя одного из демонов в Новом Завете.

Орбан давно обвиняет Сороса в поддержке мигрантов. В 2018 году правительство Венгрии приняло закон, известный как «Закон об остановке Сороса», который делает преступлением помощь людям в подаче заявления о предоставлении убежища. В 2021-м Высший суд Европейского союза признал эту меру противоречащей законодательству ЕС. Associated Press отмечает, что Орбан часто конфликтовал с европейскими политиками из-за вопросов миграции, а Венгрию он представляет как «оплот против миграции с Ближнего Востока и Африки и защитницу христианства в Европе».

Вебер в последнее время выступал за принятие в ЕС законодательства, которое позволит регулировать миграционную политику и не допускать кризисов.

«Мы поддерживаем фундаментальное право на убежище, которое является определяющим принципом в наших отношениях с остальным миром. В то же время масштабы и сложность миграции радикально изменились», — отмечал он в сентябре прошлого года, выступая за проведение реформы в области миграции и предоставления убежища для «наведения порядка в миграционных потоках прибывающих в Европу».