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В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния

Генерал Рэдфорд: Великобритания может лишиться влияния в НАТО из-за проблем армии
Численность британской армии продолжает снижаться, генерал Рэдфорд призвал нарастить боевую мощь, поскольку танкам противника не противопоставить киберсистемы. В Лондоне отметили, что сила британской армии — в разведке и флоте
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Статус Великобритании как одной из ведущих стран НАТО может оказаться под угрозой из-за сокращения армии, заявил The Telegraph заместитель командующего вооруженными силами НАТО генерал сэр Тим Рэдфорд.

«Было бы неправильно говорить, что живем за счет прошлого, но мы должны быть очень осторожны, чтобы не скатиться слишком низко», — сказал Рэдфорд.

Генерал отметил, что нынешнее положение королевства установилось после Второй мировой войны, сейчас у Лондона есть влияние в НАТО, но если не будет инвестиций в создание промышленности и наращивание числа военнослужащих, «мы рискуем не удержаться». Он призвал сохранить технологическое лидерство Великобритании и подкрепить его «тяжелой боевой мощью».

«Я думаю, что после Украины у нас произошло небольшое пробуждение, но нам нужно использовать двухсторонний подход. <...> Если кто-то идет к вам на танке, вы не сможете его отогнать цифровыми мощностями. Вы не можете перейти мост, используя цифровые мощности. Необходим баланс», — подчеркнул Рэдфорд.

Численность британской армии за последние десять лет сократилась на 21 тыс. человек — с 97 до 76 тыс. Планируется, что скоро количество служащих снизится еще сильнее, до 73 тыс.

Минобороны Великобритании защищает инициативу по сокращению штата. В штабе обороне (CDS) отмечали, на большей численности армии настаивают союзники, но Великобритания редко когда полагалась на массу солдат. «Мы обеспечиваем оперативное преимущество, будь то благодаря фантастическим разведывательным службам, фантастическим силам специального назначения, атомным подводным лодкам, замечательным солдатам, которые готовы сражаться и отдать свою жизнь», — говорил начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин. Он призвал не оценивать вооруженные силы по числу солдат.

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Премьер Риши Сунак заявил, что не сомневается в решении военного руководство сократить численность армии. Однако оппозиция с этим не согласна. Лейбористы призвали правительство остановить запланированные сокращения, теневой министр обороны Джон Хили назвал планы «извращенными» из-за растущих международных угроз.

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