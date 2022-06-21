Кремль поприветствовал продажу нобелевской медали Муратовым

Песков заявил, что беженцам с Украины помогают очень многие люди, они оказывают посильную помощь. Медаль Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн, деньги направят в детский фонд ЮНИСЕФ

Дмитрий Муратов (Фото: NTB / Reuters)

Любой вклад в помощь беженцам с Украины может только приветствоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал продажу главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым своей нобелевской медали на аукционе.

«Вы знаете, что очень много людей помогают — я могу говорить в данном случае только за Россию, — очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, — он может только приветствоваться», — отметил Песков.

Медаль Муратова была продана накануне на аукционе торгового дома Heritage Auctions в Нью-Йорке за $103,5 млн. Все деньги с продажи медали направят в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Также часть средств пойдут на поддержку семей беженцев с Украины и тех, кто был вынужден покинуть свое жилье, но остался в стране, отмечалось в сообщении аукционного дома.

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О решении продать Нобелевскую медаль и передать деньги в фонд помощи украинским беженцам Муратов сообщил в конце марта. Норвежский Нобелевский комитет поддержал его решение. Главред получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021 года вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессой за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».