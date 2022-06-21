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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР разрешили иностранцам служить во внутренних войсках по контракту

Власти Донецкой народной республики (ДНР) разрешили иностранным гражданам проходить службу во внутренних войсках МВД по контракту, соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Иностранные граждане могут заключить контракт сроком на один год с возможностью продления. В случае, если его действие прекращается в период мобилизации, контракт продлевается автоматически и остается в силе вплоть до ее завершения.

Пушилин подписал документ 6 июня, он начал действовать в этот же день.

Минобороны России раскрыло численность иностранных наемников на Украине
Политика
Фото:Yannis Behrakis / Reuters

В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из разных стран поступает много заявок от добровольцев, которые хотели бы приехать в ЛНР и ДНР для участия в «освободительном движении». Больше всего заявок поступило из стран Ближнего Востока — свыше 16 тыс., говорил министр.

Президент России Владимир Путин одобрил идею о привлечении иностранцев для военной помощи Донбассу. Он обвинил страны Запада в финансировании и отправке наемников на Украину. «Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — говорил президент.

По данным российского Минобороны от 17 июня, за все время на Украину прибыли 6956 иностранных наемников и специалистов по эксплуатации вооружений, из которых 3221 человек на тот момент оставался в стране. Все эти люди продолжают сражаться на стороне украинской армии, говорили в ведомстве. Больше всего наемников для участия в боевых действиях приехало из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

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