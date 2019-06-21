Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост

Арестованный по подозрению в коррупции руководитель Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост в ближайшее время

Евгений Жирков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

О том, что арестованный по подозрению в коррупции руководитель Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост в ближайшее время, РБК рассказали два источника, близких к руководству региона. Заявление об отставке Жиркова будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее в пятницу, 21 июня, Басманный суд Москвы арестовал Жиркова до 13 августа. Чиновник обвиняется в получении взятки.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. В начале 2019 года занял пост главы Пушкинского района Подмосковья.

По версии следствия, Жирков в 2015 году, пока руководил Балашихой, получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв .м в строящемся доме. Взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и покровительство, считают следователи.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ 20 июня. У него дома и на работе прошли обыски.