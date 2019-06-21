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Union Pacific $200 (+18,24%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,36%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост
Арестованный по подозрению в коррупции руководитель Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост в ближайшее время
Евгений Жирков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

О том, что арестованный по подозрению в коррупции руководитель Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост в ближайшее время, РБК рассказали два источника, близких к руководству региона. Заявление об отставке Жиркова будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее в пятницу, 21 июня, Басманный суд Москвы арестовал Жиркова до 13 августа. Чиновник обвиняется в получении взятки.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. В начале 2019 года занял пост главы Пушкинского района Подмосковья.

По версии следствия, Жирков в 2015 году, пока руководил Балашихой, получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв .м в строящемся доме. Взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и покровительство, считают следователи.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ 20 июня. У него дома и на работе прошли обыски.

Близкий к следствию источник РБК отмечал, что обвинение чиновнику связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео. На записи человек, похожий на Жиркова, за столом, на котором лежит сумка с деньгами, обсуждает распределение откатов. Подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте.

Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино». Незадолго до этого во время прямой линии жители Подмосковья пожаловались Путину на выбросы со свалки.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Подмосковье, Евгений Жирков
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