Минобороны показало видео с учений по применению ядерного оружия

Video

Минобороны показало кадры с учений по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, которые проходят в Южном военном округе. Ракетные соединения во время учений отрабатывают задачи по получению специальных боеприпасов для комплексов «Искандер» и снаряжение ими ракет-носителей. Подразделения воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал».

Учения Минобороны анонсировало 6 мая, организовать их поручил президент Владимир Путин. Маневры решили провести «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику, сообщали в военном ведомстве.