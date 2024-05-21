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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Песков раскрыл представителя России на похоронах президента Ирана

Россию на похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси представит Володин
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин не примет участия в похоронах Раиси. Похороны иранского президента и погибших с ним в авиакатастрофе пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин не будет принимать участия в похоронах Раиси, Песков ранее объяснил это тем, что на мероприятии «никакого не предусматривается международного участия».

Церемония прощания с Раиси и другими погибшими в результате авиакатастрофы началась 21 мая в городе Тебриз в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже в тот же день их тела перевезут в священный для мусульман-шиитов город Кум. Затем массовые церемонии прощания запланированы на 22 мая в Тегеране. Похороны погибших пройдут 23 мая в родном городе президента Ирана — Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Останки погибших захоронят в мавзолее имама Резы.

В Иране прощаются с погибшим в авиакатастрофе президентом. Фоторепортаж
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19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение президентский вертолет. Кроме Раиси на борту были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди», оба пилота, а также техник. Все восемь человек погибли.

В тот день Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым он участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран.

В воздушной колонне было также еще два вертолета. На них летели в том числе глава Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш. Они благополучно добрались до места назначения.

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Георгий Смирнов
Иран Эбрахим Раиси Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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