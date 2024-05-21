Песков раскрыл представителя России на похоронах президента Ирана
Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра», — сказал Песков.
Президент Владимир Путин не будет принимать участия в похоронах Раиси, Песков ранее объяснил это тем, что на мероприятии «никакого не предусматривается международного участия».
Церемония прощания с Раиси и другими погибшими в результате авиакатастрофы началась 21 мая в городе Тебриз в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже в тот же день их тела перевезут в священный для мусульман-шиитов город Кум. Затем массовые церемонии прощания запланированы на 22 мая в Тегеране. Похороны погибших пройдут 23 мая в родном городе президента Ирана — Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Останки погибших захоронят в мавзолее имама Резы.
19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение президентский вертолет. Кроме Раиси на борту были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди», оба пилота, а также техник. Все восемь человек погибли.
В тот день Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым он участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран.
В воздушной колонне было также еще два вертолета. На них летели в том числе глава Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш. Они благополучно добрались до места назначения.
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