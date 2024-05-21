Хищные птицы изменили пути миграции из-за военных действий на Украине

Большие подорлики, редкие хищные птицы Европы, которым угрожает исчезновение, стали облетать территорию Украины из-за военных действий. Путь стал дольше, время в полете выросло, что может отрицательно сказаться на размножении

Фото: В. Бохонов / РИА Новости

Большие подорлики, миграционный маршрут которых проходит через территорию Украины, были вынуждены изменить траекторию полетов из-за боевых действий. Они облетают районы, которые затронул военный конфликт России и Украины, говорится в исследовании, опубликованном в Current Biology.

Большой подорлик (Aquila clanga) — хищная птица семейства ястребиных, имеет длину тела 65—73 см и массу тела 1,6—3,2 кг. Гнездится в лесостепи и южной части лесной зоны Евразии от юга Финляндии до Приморья. В Европе самая большая популяция этих птиц — в Белоруссии. Внесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид.

Исследование провели ученые из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук. Они изучили миграционные маршруты 19 птиц при помощи GPS-трекеров, когда те возвращались с зимовки в Греции и Восточной Африке в Белоруссию в марте и апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабных боев на Украине. Эти данные они сравнили с другими маршрутами, которых придерживались 20 птиц в 2018-2021 годах.

Результаты показали, что после начала военных действий большие подорлики пролетали в среднем дополнительные 85 км, их путь длился на 55 часов дольше, при этом скорость полета самцов была ниже. До начала конфликта 90% птиц останавливались на Украине, после — только 32%, а некоторые вообще облетали территорию страны. По словам ученых, самые заметные отклонения от привычного маршрута фиксировали в зоне, где была наиболее высокая военная активность.

Уязвимым птицам потребовалось больше времени, чтобы добраться до мест размножения, и они затратили на это больше энергии. «Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но без перерывов, чтобы попить воды. А на финише вас еще попросили пробежать дополнительные семь или восемь миль», — сказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии (цитата по Guardian).

Помимо того, большие подорлики испытали сильный стресс, отмечают авторы исследования. Это может отрицательно сказаться на размножении птиц и на шансах на выживание среди птенцов.

По словам доктора Джоша Милберна из Университета Лафборо, исследование подтверждает, что «война оказывает чрезвычайно негативное воздействие на диких животных».