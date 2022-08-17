В Британии выплатят по £100 тыс. заразившимся ВИЧ при переливании крови

Фото: Яна Паскова / Getty Images

Тысячи пациентов, которые в 1970-80-х годах заразились вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С в Великобритании при переливании крови и живы на сегодняшний момент, получат компенсации в размере £100 тыс. (более 7 млн руб. по курсу ЦБ на 17 августа), сообщает The Independent. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Хотя ничто не может компенсировать боль и страдания, перенесенные теми, кто пострадал от этой трагической несправедливости, мы принимаем меры, чтобы исправить положение жертв и тех, кто трагически потерял своих партнеров, убедившись, что они получат эти промежуточные выплаты как можно быстрее», — сказал он.

Пострадавшие заявили, что компенсации все равно не коснутся большинства жертв, так как не включают членов их семей, кроме партнеров. Издание указывает, что расширение списка тех, кто получат выплаты, возможно после завершения расследования. Оно было начало в 2017 году и должно завершиться в 2023-м. Уже собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу.

Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Данный препарат был американским, его получали от людей, которым платили за донорство, среди них были наркоманы и осужденные.

Пациенты получали препарат в течение многих лет, его использовали, несмотря на предупреждения правительства. Случаи заражения ВИЧ и гепатитом также диагностировали в течение десятилетий. Как указывает The Independent, около 2,4 тыс. человек уже умерли в результате инфицирования.

Пострадавшие и члены их семей отмечают, что ждут не только компенсаций, но также извинений и признания ошибки, отмечает газета. Кроме того, они указывают, что в данной ситуации пострадали не только те, кто был непосредственно заражен, но и их близкие — например, дети, рано потерявшие заболевших родителей.