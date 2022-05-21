CNN сообщил о намерении США оставить в Европе 100 тыс. военных
Соединенные Штаты, как ожидается, сохранят присутствие около 100 тыс. своих военнослужащих в Европе в ближайшем будущем, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Со слов источников, контингент американских вооруженных сил может временно вырасти, если НАТО решит провести дополнительные учения в регионе. Кроме того, допускают они, число военнослужащих может увеличиться, если США развернут в Европе новые базы развернут новые базы в Европе «в случае изменения ситуации с безопасностью».
США начали рассматривать эти планы после встречи главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе, передает телеканал.
Соединенные Штаты довели свою группировку войск в Европе до 100 тыс. в марте, сообщало Европейское командование ВС США. До начала российской военной операции на Украине в регионе находились около 60 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, Вашингтон направил тысячи солдат в Силы реагирования НАТО.
Президент Джо Байден подчеркивал, что войска США находятся в регионе для защиты союзников по НАТО, а не для войны с Россией и участия в боевых действиях на Украине. Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что варианта развития событий на Украине, при котором Байден отправит американских солдат воевать в этой стране против России, нет.
В конце марта начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл заявил, что США не станут наращивать военное присутствие в Европе до уровня, который был на континенте в эпоху холодной войны - до 350 тыс.
13 мая в Пентагоне сообщили, что США в рамках укрепления оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО на фоне событий на Украине проведут ротацию военного контингента в Европе. По поручению главы ведомства Ллойда Остина, 10,5 тыс. военных вернутся в Соединенные Штаты, а другие 10,5 тыс. отправятся на базы в Европе; таким образом, общее число дислоцированных в регионе солдат останется прежним — около 100 тыс.