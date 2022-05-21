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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о намерении США оставить в Европе 100 тыс. военных

США довели группировку войск в Европе до 100 тыс. на фоне российской военной операции. В Вашингтоне не исключают, что контингент вырастет. Военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины, подчеркивают власти
Фото: Sam Wolfe / Reuters
Фото: Sam Wolfe / Reuters

Соединенные Штаты, как ожидается, сохранят присутствие около 100 тыс. своих военнослужащих в Европе в ближайшем будущем, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Со слов источников, контингент американских вооруженных сил может временно вырасти, если НАТО решит провести дополнительные учения в регионе. Кроме того, допускают они, число военнослужащих может увеличиться, если США развернут в Европе новые базы развернут новые базы в Европе «в случае изменения ситуации с безопасностью».

США начали рассматривать эти планы после встречи главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе, передает телеканал.

Соединенные Штаты довели свою группировку войск в Европе до 100 тыс. в марте, сообщало Европейское командование ВС США. До начала российской военной операции на Украине в регионе находились около 60 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, Вашингтон направил тысячи солдат в Силы реагирования НАТО.

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Президент Джо Байден подчеркивал, что войска США находятся в регионе для защиты союзников по НАТО, а не для войны с Россией и участия в боевых действиях на Украине. Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что варианта развития событий на Украине, при котором Байден отправит американских солдат воевать в этой стране против России, нет.

В конце марта начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл заявил, что США не станут наращивать военное присутствие в Европе до уровня, который был на континенте в эпоху холодной войны - до 350 тыс.

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13 мая в Пентагоне сообщили, что США в рамках укрепления оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО на фоне событий на Украине проведут ротацию военного контингента в Европе. По поручению главы ведомства Ллойда Остина, 10,5 тыс. военных вернутся в Соединенные Штаты, а другие 10,5 тыс. отправятся на базы в Европе; таким образом, общее число дислоцированных в регионе солдат останется прежним — около 100 тыс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США военнослужащие Европа Военная операция на Украине
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