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Пресс-секретарь Пентагона Кирби перешел в Белый дом

Джон Кирби работал в Минобороны США с 2021 года. Байден назначил его координатором Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщает Белый дом.

«На этой должности Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и будет выступать в качестве старшего представителя администрации по смежным вопросам», — приводит Reuters выдержку из заявления.

Кирби будет в подчинении у главы Совета нацбезопасности Джейка Салливана.

Байден заявил, что Кирби «обладает уникальной квалификацией» для этой должности и «понимает сложности внешней и оборонной политики» Соединенных Штатов.

CNN узнал детали перехода представителя Пентагона Кирби в Белый дом
Политика
Джон Кирби

Ранее о том, что Кирби оставит пост представителя Пентагона, сообщили The Washington Post и CNN. По данным последнего, он не будет регулярно проводить брифинги, но при необходимости будет выступать вместе с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

В администрации президента США Барака Обамы Кирби занимал должность официального представителя Госдепартамента (2015-2017 годы).

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В 2015-2017 годах Кирби работал официальным представителем Госдепартамента, затем несколько лет был военным аналитиком CNN. В Пентагон он пришел в 2021 году. Как пишет WP, Кирби "произвел впечатление на чиновников Белого дома" своими брифингами, особенно в последние месяцы, во время российской военной операции на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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