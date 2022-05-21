Пресс-секретарь Пентагона Кирби перешел в Белый дом
Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщает Белый дом.
«На этой должности Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и будет выступать в качестве старшего представителя администрации по смежным вопросам», — приводит Reuters выдержку из заявления.
Кирби будет в подчинении у главы Совета нацбезопасности Джейка Салливана.
Байден заявил, что Кирби «обладает уникальной квалификацией» для этой должности и «понимает сложности внешней и оборонной политики» Соединенных Штатов.
Ранее о том, что Кирби оставит пост представителя Пентагона, сообщили The Washington Post и CNN. По данным последнего, он не будет регулярно проводить брифинги, но при необходимости будет выступать вместе с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.
В администрации президента США Барака Обамы Кирби занимал должность официального представителя Госдепартамента (2015-2017 годы).
В 2015-2017 годах Кирби работал официальным представителем Госдепартамента, затем несколько лет был военным аналитиком CNN. В Пентагон он пришел в 2021 году. Как пишет WP, Кирби "произвел впечатление на чиновников Белого дома" своими брифингами, особенно в последние месяцы, во время российской военной операции на Украине.