Задержан вице-губернатор Ростовской области

В отношении него, по данным СМИ, возбуждено дело о превышении должностных полномочий

Сергей Сидаш (Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области)

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС. Местному порталу 1Rnd.ru эту информацию подтвердил еще один собеседник в правоохранительных органах региона.

По его данным, чиновника подозревают в неком «коррупционном преступлении». «Это связано с ЧМ-2018 и строительством стадиона «Ростов Арена», — заметил собеседник портала.

Источник «РИА Новости» в свою очередь отмечает, что в отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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