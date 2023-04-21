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МИД заявил о подготовке к любым сценариям после краха договоров о ракетах

МИД: Нужно готовиться к любым сценариям после истечения срока действия договора СНВ
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Необходимо готовиться к «любым сценариям» после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь». По словам посла, прекращение срока действия договора будет значить появление правового вакуума в сфере контроля за стратегическими вооружениями.

«Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года «вакуума» в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям», — написал он.

Договор СНВ-3 ограничивает число ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия у России и США. Действие договора формально истекает в 2026 году. О приостановке участия России в ДСНВ президент Владимир Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию.

Еще один договор в сфере контроля над ядерными вооружениями — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). ДРСМД действовал с июня 1988 года, он запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Но в 2019 году США вышли из соглашения.

«Большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение. После развала ДРСМД все ограничения сняты. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос, насколько мы за 30 лет нашего участия в договоре отстали от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего здесь дисбаланса», — отмечает Машков.

По его словам, сейчас Россия придерживается неразмещения первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования на западном направлении. Однако, не исключает дипломат, от этого подхода придется отказаться. По его словам, России предстоит оценить, не нужно ли уже сейчас «начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на возникающие вызовы».

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«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО», — констатирует он.

Материал дополняется.

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