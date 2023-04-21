Глава Еврокомиссии пряталась в подвале в Киеве из-за воздушной тревоги

Урсула фон дер Ляйен (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пряталась в подвале во время февральской поездки в Киев. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным газеты, встречи фон дер Ляйен и других представителей Евросоюза с украинским руководством были прерваны сигналом воздушной тревоги и те были вынуждены отправиться в укрытие.

В начале февраля глава ЕК прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества». В делегацию вошли глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Переговоры продолжались два дня. В первый день фон дер Ляйен встретилась с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским. Во второй день прошел официальный саммит «Украина — ЕС», первый с 24 февраля прошлого года.

Фон дер Ляйен — одна из рекордсменов среди западных политиков по числу визитов, нанесенных в Киев с начала спецоперации. Она посещала Украину четыре раза.