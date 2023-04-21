Последствия падения бомбы в Белгороде. Видео

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Вечером 20 апреля в центре Белгорода произошел взрыв, на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась воронка радиусом 20 м, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали две женщины. У одной из них черепно-мозговая травма, состояние оценивается как средней тяжести; другая пострадавшая отказалась от госпитализации, у нее ссадины. Взрывной волной выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, четыре квартиры и несколько припаркованных автомобилей получили повреждения, столбы электропередачи были повалены.

В Минобороны России затем сообщили, что над Белгородом пролетал Су-34 и «произошел нештатный сход боеприпаса». Ведомство начало расследование произошедшего.