Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Владимир Зеленский после оглашения результатов экзитполов выступил в штабе перед своими сторонниками и поблагодарил избирателей и семью за поддержку

Фото: Стрингер / РИА Новости

Выступая в своем штабе, Зеленский поблагодарил всех украинцев за поддержку. После оглашения результатов экзитполов, в соответствии с которыми он получил 72–73% голосов, кандидат пообещал, что никогда не подведет тех, кто за него проголосовал, сообщает корреспондент РБК.

Также он поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ). «За то, что держали в тонусе», — сказал Зеленский.

«Не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо родителям за поддержку и за то, что они пережили. Жене — за силу и выдержку: если бы она раньше узнала все, что обо мне говорили, может быть, не вышла бы за меня», — добавил Зеленский.

Позже в интервью телеканалу 1+1 Зеленский пообещал, что выполнит обещания. «Мы соберем великую команду. Мы будем делать все для того, чтобы прекратить войну в Донбассе. Мы будем бороться с коррупцией. Я хочу съездить во все области, поговорить там с людьми», - заявил он.

«Результат серьезный. И это результат народа Украины», - сказал Зеленский.