ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе

Миссия по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетила одно из мест в Думе, где произошла возможная химатака, для сбора образцов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
«ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит будущие шаги, включая еще один возможный визит в Думу», — говорится в сообщении. Образцы, взятые в сирийском городе, будут перенаправлены в лабораторию ОЗХО в норвежском Рейсвике, а затем перераспределены для анализа между лабораториями организации.
На основании исследования образцов, а также материалов и информации, которые собрала миссия, будет подготовлен доклад.
Ранее МИД России сообщил о выдвижении инспекторов ОЗХО в Думу. «Ожидаем от инспекторов организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада», — говорила Мария Захарова.
Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их поездка в Думу откладывалась в том числе из-за того, что силы службы безопасности ООН подвергались обстрелу в пригороде столицы Сирии.