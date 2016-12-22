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ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе
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ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе
Политика, 18:11
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ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе
Специалисты ОЗХО посетили сирийский город Дума, где, предположительно, произошла химатака. Собранные образцы будут распределены между лабораториями организации для анализа
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Миссия по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетила одно из мест в Думе, где произошла возможная химатака, для сбора образцов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит будущие шаги, включая еще один возможный визит в Думу», — говорится в сообщении. Образцы, взятые в сирийском городе, будут перенаправлены в лабораторию ОЗХО в норвежском Рейсвике, а затем перераспределены для анализа между лабораториями организации.

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На основании исследования образцов, а также материалов и информации, которые собрала миссия, будет подготовлен доклад.

Ранее МИД России сообщил о выдвижении инспекторов ОЗХО в Думу. «Ожидаем от инспекторов о​рганизации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада», — говорила Мария Захарова.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их поездка в Думу откладывалась в том числе из-за того, что силы службы безопасности ООН подвергались обстрелу в пригороде столицы Сирии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , ОЗХО
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